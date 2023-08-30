الرئيس البرازيلي: العالم لن يكون هو نفسه بعد توسيع “بريكس”

إسطنبول: قال الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، إن العالم من تكتلات وقوى “لن يكون هو نفسه بعد توسيع مجموعة بريكس” خلال قمة جنوب إفريقيا، نهاية الأسبوع الماضي.

وردت تصريحات دا سيلفا خلال وقت متأخر الثلاثاء، في فيديو أسبوعي يقدم فيه أبرز التطورات المحلية.

وذكر دا سيلفا أن “بريكس” أصبحت أكثر قوة وأهمية بعد دعوة أعضاء جدد.

والخميس الماضي، أعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، موافقة “بريكس” على 6 منضمين جدد إلى المجموعة بينهم مصر والسعودية والإمارات، ليرتفع عدد الأعضاء إلى 11.

وقال رامافوزا في مؤتمر صحافي حينها، إن المجموعة وافقت على دعوة دول السعودية والإمارات والأرجنتين وإثيوبيا ومصر وإيران، لتكون جزءا من التحالف.

وذكر دا سيلفا أمس: “أعتقد أن العالم لن يكون هو نفسه بعد توسيع بريكس.. على الأقل فيما يخص المناقشات الاقتصادية.. المجموعة يمكنها إطلاق عملة موحدة لتسهيل التجارة بين الأعضاء”.

وزاد: “إطلاق العملة الموحدة سيكون ممكنا، لأننا لسنا بحاجة إلى مواصلة التداول بالدولار”.

وفي مناسبتين خلال قمة جنوب إفريقيا الأسبوع الماضي، شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على أن “التخلي عن الدولار عملة عالمية عملية لا رجعة فيها.. وسنتعامل بالعملات المحلية في جميع مجالات التعاون”.

وهو ما أكده الرئيس البرازيلي، الثلاثاء، بقوله: “يمكننا المقايضة بين عملاتنا دون مشكلة.. علينا أن نفعل ذلك ونوافق على أن يناقشه وزراء المالية على مدار العام لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا تطبيقه بشكل كامل”.

(الأناضول)