سياسة | دولي

الرئيس البرازيلي لولا يُصرّ على اتهام إسرائيل بارتكاب “إبادة جماعية” في غزة- (تدوينة)

24 - فبراير - 2024

الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا

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ريو دي جانيرو: أصرّ الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الجمعة على اتّهام إسرائيل بارتكاب “إبادة جماعيّة” بحقّ الفلسطينيّين في غزّة، بعدما أثار في الآونة الأخيرة أزمة دبلوماسيّة بسبب مُقارنته الهجوم الإسرائيلي ضدّ حركة حماس في القطاع الفلسطيني بـ”المحرقة اليهوديّة”.

وأكد لولا خلال فعاليّة في ريو دي جانيرو أنّ “ما تفعله دولة إسرائيل ليس حربا، إنّها إبادة جماعيّة، لأنّها تقتل نساءً وأطفالا”.

وكانت إسرائيل أعلنت الاثنين أنّ لولا “شخص غير مرغوب فيه” بعد إدلائه بتصريحات مماثلة.

وهذا أوّل ردّ فعل للزعيم البرازيلي منذ الجدل الذي أثاره تشبيهه الهجوم الإسرائيلي على غزّة بالمحرقة.

وقد تمسّك لولا بموقفه، مشددا مرارا على مصطلح “الإبادة الجماعيّة”.

وقال لولا “هذه إبادة جماعيّة. ثمّة آلاف من الأطفال القتلى، وآلاف من المفقودين. ليس الجنود هم الذين يموتون، بل نساء وأطفال في المستشفى. إذا لم تكُن هذه إبادة جماعيّة، فأنا لا أعرف ما هي الإبادة الجماعيّة”.

وأضاف في تدوينة عبر حسابه الخاص على منصة “إكس” أنه “يؤيِّد إنشاء دولة فلسطينية حرة وذات سيادة تعيش في وئام مع دولة إسرائيل”.

(أ ف ب)

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  1. يقول Ali:
    فبراير 24, 2024 الساعة 8:06 ص

    البلدان المطبعة ستحتج علي هذا التصريح.

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  2. يقول إبن آكسيل:
    فبراير 24, 2024 الساعة 9:30 ص

    هههها و دارت الأيام يا صهاينة ….لم يعد يهابكم أحد اليوم ….خسرتم كل شيء في غزة ….

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  3. يقول Dr arabi:
    فبراير 24, 2024 الساعة 9:36 ص

    لا يستطيع الإدلاء بمثل هذا التصريح إلا الإنسان الشريف الجريء الذي لا يخشى لومة لائم.

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  4. يقول abuelabed:
    فبراير 24, 2024 الساعة 9:42 ص

    صدقت وما كذبت الرجاء علم العرب شوية رجولة وكبرياء

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  5. يقول فصل الخطاب:
    فبراير 24, 2024 الساعة 11:59 ص

    لولا البرازيلي أشرف من جميع عرب التطبيع والتنسيق سود الله وجوههم عاجلا غير آجل بإذن المنتقم الجبار

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  6. يقول سليم_ألمانيا:
    فبراير 24, 2024 الساعة 12:30 م

    أين هم المطبعون المطبلون لينقضوا على الرئيس البرازيلي و يخونوه مثلما عودونا

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  7. يقول ابوعمر:
    فبراير 24, 2024 الساعة 12:37 م

    ….متى يكبر العرب ويتحولون من اطفال يخافون ظلهم الى رجال تخافهم الحركات قبل السكنات…متى يكبر القادة العربان مثل هذا السيد البرازيلي الاصيل….متى….ارى ذلك قريبا بل لن يكون ابدا….فالمقابر لاتخشاها الاطفال فمابالك بالرجال

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  8. يقول كلمة الحق:
    فبراير 24, 2024 الساعة 8:09 م

    التنديد هذه المرة سوف يكون من العملاء ….

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  9. يقول Palestine is a 🔥🔥 never be divided with any colonizers:
    فبراير 24, 2024 الساعة 9:44 م

    فلسطين غير قابله للتقاسم مع أي مستعمر مجرم.

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