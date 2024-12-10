سياسة | دولي

الرئيس البرازيلي يخضع لجراحة بعد إصابته بـ”نزف دماغي”- (تدوينة)

10 - ديسمبر - 2024

الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا

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ريو دي جانيرو: خضع الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا البالغ 79 عاما لعملية جراحية ليل الاثنين الثلاثاء بعد إصابته بـ”نزف دماغي”، وفق ما أعلن الثلاثاء المستشفى السوري-اللبناني في ساو باولو الذي أشار إلى أن “وضعه جيد”.

وقال المستشفى في بيان نشر على حساب لولا في إنستغرام “جرت العملية من دون مضاعفات”، موضحا أن النزف مرتبط بالحادثة التي تعرض لها لولا في 19 تشرين الأول/ أكتوبر في منزله.

وأصيب الرئيس الذي عاد إلى السلطة عام 2023، في مؤخر الرأس بعد سقوطه في المرحاض ما اضطره للخضوع لسلسلة من الفحوص وإلغاء رحلته إلى روسيا لحضور قمة البريكس.

وأُدخل لولا مساء الاثنين المستشفى السوري-اللبناني “للخضوع للتصوير بعدما شعر بصداع. أظهر الرنين المغناطيسي وجود نزف داخل الجمجمة”، وفق ما أفادت المؤسسة الطبية.

ولاحقا “خضع لعملية حج القحف لتصريف الورم الدموي”، بحسب البيان.

وتابع المستشفى “في الوقت الراهن، الرئيس في وضع جيد، وهو تحت المراقبة في وحدة العناية المركزة”.

ومن المقرر صدور بيان لاحق حول تطور حالة الرئيس الصحية وعقد مؤتمر صحافي لفريقه الطبي الثلاثاء.

(أ ف ب)

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