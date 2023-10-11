الرئيس البرازيلي يطلق نداء للدفاع عن “الأطفال الفلسطينيين والإسرائيليين”

برازيليا: وجه الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، الأربعاء، نداء من أجل “الدفاع عن الأطفال الفلسطينيين والإسرائيليين” العالقين تحت نير الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وقال لولا في بيان نشر على موقع إكس (تويتر سابقا) “إن التدخل الإنساني الدولي أمر ملح. ووقف إطلاق النار للدفاع عن الأطفال الإسرائيليين والفلسطينيين أمر ملح”.

وأضاف لولا في هذا النداء الموجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والمجتمع الدولي “لا ينبغي أبدا أن يؤخذ الأطفال رهائن في أي مكان في العالم”.

وتتولى البرازيل حاليا رئاسة مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.

وتابع الرئيس البرازيلي: “يجب على حماس أن تطلق سراح الأطفال الإسرائيليين الذين تم أخذهم من عائلاتهم. ويجب على إسرائيل أن توقف القصف حتى يتمكن الأطفال الفلسطينيون وأمهاتهم من مغادرة قطاع غزة عبر الحدود مع مصر”.

Apelo do Presidente Lula em defesa das crianças palestinas e israelenses Quero fazer um apelo ao secretário-geral da ONU, @antonioguterres, e à comunidade internacional para que, juntos e com urgência, lancemos mão de todos os recursos para pôr fim à mais grave violação aos… — Lula (@LulaOficial) October 11, 2023

والسبت، بعد هجوم حركة حماس، ندد لولا “بالهجمات الإرهابية التي ترتكب ضد المدنيين” في إسرائيل.

وقالت السلطات البرازيلية إن برازيليين اثنين، رجل وامرأة، لقيا حتفهما في إسرائيل خلال أعمال العنف.

وأعادت البرازيل أكثر من 200 مواطن من إسرائيل، الأربعاء، في أول رحلة جوية تسيّرها برازيليا منذ بداية الصراع.

(أ ف ب)