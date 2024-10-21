الرئيس البرازيلي يلغي سفره إلى روسيا بسبب تعرضه لإصابة بالرأس

ريو دي جانيرو: ألغى الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الأحد رحلته التي كانت مقررة إلى روسيا لحضور قمة مجموعة دول “بريكس” التي سيشارك بها عبر الفيديو، وفق ما أعلنت الرئاسة البرازيلية، مشيرة إلى تعرضه لحادث منعه من السفر في الطائرة.

وتستضيف روسيا من 22 إلى 24 تشرين الأول/ أكتوبر نحو عشرين زعيما في قازان على نهر الفولغا سيحضرون قمة هذا التكتل الدبلوماسي الذي يضم في الأصل كلا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، وانضمت إليه هذا العام أربع دول هي إثيوبيا وإيران ومصر والإمارات العربية المتحدة.

ويعتزم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من خلال هذه القمة إظهار فشل سياسة العزلة والعقوبات التي ينتهجها الغرب ردا على غزو أوكرانيا.

وقالت الرئاسة البرازيلية في بيان إنه “بناء على نصيحة طبية، لن يحضر لولا قمة مجموعة بريكس في قازان، بسبب عائق مؤقّت يمنعه من السفر بالطائرة لمسافات طويلة”، دون أن تعطي تفاصيل عما حدث له.

وأضافت أن لولا سيشارك في المداولات عبر الفيديو، وقد أبقى على جدول أعماله لهذا الأسبوع في برازيليا في قصر بلانالتو الرئاسي.

وكان لولا (78 عاما) نُقل السبت إلى المستشفى السوري اللبناني في برازيليا “بعد تعرضه لحادث منزلي وإصابته” في أسفل الرأس، وفقا للمستشفى.

وقد سقط لولا في حمامه وأصيب بكدمة في مؤخرة رأسه وتلقّى غرزا حسبما قال أطباء.

(أ ف ب)