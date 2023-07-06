الرئيس البيلاروسي: الاعتداء على المسلمين غباء

مينسك: وصف الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، الاعتداء على المسلمين عبر حرق المصحف الشريف في السويد بـ”الغباء”.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده بالعاصمة مينسك الخميس.

وأضاف: “من الغباء الاعتداء على المسلمين، ألم تستطع السلطات السويدية منع ذلك؟ بالطبع كانت تستطيع لكن السويديين يعتبرون هذا الاعتداء حقا مشروعا”.

وفي 28 يونيو/ حزيران الماضي، مزق المواطن العراقي المقيم في السويد سلوان موميكا (37 عاما)، نسخة من المصحف وأضرم النار فيها عند مسجد ستوكهولم المركزي، بعد أن منحته الشرطة تصريحا بذلك بموجب قرار قضائي، الأمر الذي قوبل بموجة استنكار وتنديد واسعة في العالمين العربي والإسلامي.

وتطرق الرئيس البيلاروسي إلى أحداث العنف في فرنسا قائلا: “لا استبعد نشوب حرب داخلية في أوروبا، لكنني لا أرغب في حدوثها”.

وأردف: “لولا تعنّت الحكومة الفرنسية لكانت الأحداث قد انتهت، إذا كنت مذنباً فعليك أن تتحاور مع الشعب”.

وتشهد فرنسا منذ أيام غضبا واسعا واحتجاجات تخللتها أعمال شغب ومواجهات مع الشرطة، تنديدا بمقتل الشاب نائل برصاصة في الصدر أطلقها شرطي من مسافة قريبة، بذريعة عدم امتثاله لدورية مرور في ضاحية نانتير غرب العاصمة باريس.

(الأناضول)