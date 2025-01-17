رئيس “تيك توك” يعتزم حضور تنصيب ترامب مع استعداد المنصة لحظرها في الولايات المتحدة

نيويورك: ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” نقلا عن مصدرين مطلعين أن شو زي تشيو الرئيس التنفيذي لتيك توك يعتزم حضور مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

وأضاف تقرير الصحيفة أن شو مدعو للجلوس في موقع تشريفي على المنصة الذي يخصص عادة للرؤساء السابقين وأفراد الأسرة والضيوف المهمين.

ولم ترد تيك توك ومالكتها الصينية بايت دانس بعد على طلبات من رويترز للحصول على تعليق.

وتتمتع منصة تيك توك بشعبية واسعة بين الشبان والمعلنين إذ يبلغ عدد مستخدميها الأمريكيين بأكثر من 170 مليونا. ويتوقع محللون في برنستين أن تبلغ العوائد في 2025 نحو 20 مليار دولار.

وذكرت مصادر مطلعة أن منصة مقاطع الفيديو القصيرة تعتزم وقف عملياتها في الولايات المتحدة يوم الأحد مع سريان حظر اتحادي إلا إذا صدر في اللحظة الأخيرة أمر بتأجيل الحكم.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن ترامب يبحث إصدار أمر تنفيذي لوقف تنفيذ قرار الحظر لمدة تتراوح بين 60 و90 يوما. ولم يذكر التقرير كيف يمكن لترامب فعل ذلك من الناحية القانونية.

مستشار ترامب: يدرس خيارات “الحفاظ على تيك توك”

وقد صرح مايك والتز، النائب عن ولاية فلوريدا الذي اختاره ترامب لمنصب مستشار الأمن القومي، في مقابلة الأربعاء، بأن الرئيس المنتخب يدرس خيارات “الحفاظ” على منصة تيك توك.

أدلى والتز بهذا التعليق عندما سأله المذيع بريت باير في قناة فوكس نيوز عن تقرير صحيفة واشنطن بوست، الذي يفيد بأن ترامب يدرس إصدار أمر تنفيذي لتعليق تطبيق قانون فيدرالي قد يؤدي إلى حظر المنصة الشهيرة على مستوى البلاد بحلول يوم الأحد.

واستمعت المحكمة العليا الأسبوع الماضي إلى مرافعات شفهية في طعن قانوني قدمته تيك توك وشركتها الأم الصينية بايت دانس ومستخدمو التطبيق ضد القانون. ويبدو أن القضاة يميلون إلى تأييد القانون الذي يلزم بايت دانس ببيع تيك توك لدواع تتعلق بالأمن القومي أو مواجهة الحظر في أحد أكبر أسواقها.

وقال والتز: “إذا أصدرت المحكمة العليا قرارا لصالح القانون، فالرئيس ترامب واضح للغاية: أولا، تيك توك منصة رائعة يستخدمها العديد من الأمريكيين وكانت مفيدة لحملته ولإيصال رسالته. ولكن ثانيا، سيعمل على حماية بياناتهم”.

وأضاف: “ترامب صانع صفقات. لا أريد أن أستبق الأوامر التنفيذية لدينا، ولكننا سنخلق هذا الفضاء لوضع تلك الصفقة موضع التنفيذ”.

(وكالات)