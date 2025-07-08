الرئيس التنفيذي لـ”رايان إير”: الحجوزات قوية خلال الصيف لوجهات من بينها المغرب

وارسو: قال مايكل أوليري الرئيس التنفيذي لشركة رايان إير اليوم الثلاثاء إن الشركة لديها حجوزات قوية خلال فصل الصيف لوجهات العطلات الرئيسية.

وذكر في مقابلة مع رويترز “يبدو أن شهر أغسطس سيكون قويا، جميع وجهات العطلات الكبرى… إيطاليا واليونان وإسبانيا وجزر البليار والكناري وحتى المغرب عليها حجوزات قوية للغاية خلال الصيف”.

وفي بداية يوليو/ تموز الحالي قالت الشركة ومقرها أيرلندا إنها نقلت 9ر19 مليون راكب خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي، مما يمثل زيادة 3% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وتابعت الشركة أن ذلك يعني أنها نقلت 6ر202 مليون راكب خلال الأشهر الـ12 الماضية، بارتفاع 7% على أساس سنوي.

(رويترز)