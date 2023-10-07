الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي: من حق الفلسطينيين الدفاع عن وجودهم

تونس– “القدس العربي”: قال الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي إنه من حق الفلسطينيين الدفاع عن وجودهم، محملاً إسرائيل مسؤولية ما يحدث حالياً في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها.

ودوّنَ على صفحته في موقع فيسبوك: “موجة العنف في غزة والضفة تتحمل مسؤوليتها إسرائيل وحدها، وخاصة حكومتها اليمينية المتطرفة التي لم تتوانَ منذ أشهر عن التضييق على شعب بأكمله، وتخنق أنفاسه في كل مظاهر الحياة الطبيعية. إضافة لارتكاب ما لا يحصى من جرائم اغتيال في حق مواطنين أبرياء، منهم الصحافية شيرين أبو عاقلة. فضلاً عن الوضع اللاإنساني لآلاف السجناء”.

كما أشار إلى “الاستفزازات المتكررة للمستوطنين بانتهاك حرمة المسجد الأقصى المبارك في استهانة بالمشاعر الدينية، ليس فقط للفلسطينيين، وإنما لكل العرب والمسلمين”

واعتبر أن المقاومة المسلحة للدفاع عن الوجود حق من حقوق الشعوب. يُعترف بها لشعب أوكرانيا، ويدعم بكل الوسائل، وتُرفض لشعب فلسطين، بل يُتهم بالإرهاب لأنه لا يقبل بالانتحار، ويقاوم من أجل الوجود!”.

وقال إنه “مهما كانت درجة العنف المستعملة ضد الشعب الفلسطيني لإرغامه على الاستسلام، فإنه لن يرضخ أبداً، ومن ثم عبث ما تقوم به إسرائيل ضده من حروب”.

وتابع بالقول: “نصيحة لمن لهم القدرة على قراءة الواقع بصفة موضوعية لا بصفة سحرية: عدم إعطاء أدنى قيمة للمطبّعين الذين يسمون الاستسلام سلاماً، ويكذبون على مشغليهم عندما يوهمونهم بقدرتهم على بيع ما لا يملكون”.

وكانت حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) بدأت هجوماً غير مسبوق، صباح السبت، ضد إسرائيل تحت اسم “طوفان الأقصى” تضمن إطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه إسرائيل وعمليات تسلل غير مسبوقة داخل الأراضي المحتلة.

وأسفر الهجوم، حتى الآن، عن مقتل 300 إسرائيلي، وإصابة نحو 1500 خلال العملية، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.