الرئيس التونسي: الإنسانية بدأت تعي أن الوضع الحالي في غزة لا يجب أن يستمر

الرئيس قيس سعيد يزور جريحًا فلسطينيًا يتلقى العلاج في أحد المستشفيات التونسية

تونس: قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن الانسانية اليوم بدأت تعي بأن الوضع الحالي لا يجب أن يستمر في غزة، مع وصول أول دفعة من الجرحى الفلسطينيين إلى مستشفيات تونس لتلقي العلاج.

ووصلت ليل الأحد طائرة عسكرية تونسية على متنها 39 فلسطينيا من قطاع غزة قادمة من مطار العريش في مصر.

وسيتلقى الجرحى العلاج في مستشفيات القطاع الخاص والعام في تونس.

وقال الرئيس سعيد لدى زيارته للجرحى فجر اليوم الاثنين “الإنسانية بدأت تعي اليوم أن هذا الوضع لا يجب أن يستمر في غزة. الإنسانية تجاوزت الدول والأنظمة في مواقفها”.

وانتقد الرئيس التونسي استمرار القصف الإسرائيلي على غزة ومواقف الدول الغربية، مضيفا “أين قانونهم الإنساني الذي وضعوه؟ ليس هناك قانون للأسف. هناك حق واحد أزلي وهو أن كل فلسطين ستعود إلى الشعب الفلسطيني”.

وقال مستشار في الرئاسة التونسية إن التنسيق مستمر مع السلطات المصرية والهلال الأحمر التونسي والفلسطيني، لنقل أعداد أكبر من الجرحى الفلسطينيين إلى تونس.

وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي حملة قصف مكثفة على قطاع غزة في أعقاب هجوم مفاجئ لمقاتلي حركة حماس على مستوطنات إسرائيلية أوقع أكثر من 1400 قتيل إسرائيلي.

ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أدت الغارات الإسرائيلية إلى استشهاد أكثر من 15 ألف شخص وجرحت ما يفوق 41 ألفا، وفقا لآخر أرقام صادرة عن حماس.

(د ب ا)