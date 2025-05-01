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الرئيس التونسي يتهم “فلول” المعارضة بإفشال مشروع الشركات الأهلية

منذ 56 دقيقة

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تونس- “القدس العربي”: اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد من وصفهم بـ”فلول” المعارضة بإفشال مشروع الشركات الأهلية في البلاد.

وخلال لقائه، مساء الأربعاء، برئيسة الحكومة سارة الزعفراني وعدد من الوزراء، دعا سعيد إلى وضع تشريعات جديدة تضمن حقوق العمال التونسيين، تزامنا مع عيدهم، الذي يصادف اليوم الخميس، الأول من أيار/ مايو.

وأضاف “الشغل الذي ستحتفل تونس بعيده مع كلّ شعوب العالم ليس مجرّد شعار بل يجب أن يجد طريقه إلى التجسيد بمقابل منصف وعادل وفي أقرب الآجال (…)”، مشدّدا على أن “تكون كافة التشريعات في مستوى انتظارات الشعب وأن تتنزّل كلّها في إطار مطالبه المشروعة في الشغل والحرية والكرامة الوطنية”.

كما تطرق سعيد إلى “موضوع الشركات الأهلية وإلى الصعوبات التي يجدها عدد من الذين بادروا بتقديم مشاريع، فإمّا أن يتمّ تعطيلهم عمدا وإمّا أن يتقدّم باعثون وهميّون من فلول المنظومة التي تعمل في الخفاء بهدف الإفشال أو الترذيل”، في إشارة إلى المعارضة.

وأوضح أنّ “العمل جارٍ لإيجاد التمويلات الضرورية حتّى يتحقّق النموّ الحقيقي في كافة أنحاء البلاد”، مؤكدا أن “الشعب التونسي قال كلمته الفصل ووعيه العميق وإرادته الثابتة في صنع تاريخ جديد يمثّل جدارا ستتكسّر عليه كلّ محاولات جيوب الردّة ودعاة الفتن والتناحر والتقسيم”، وفق البيان الرئاسي.

وشكّل عيد العمال في تونس مناسبة لكل من مؤيدي الرئيس قيس سعيّد ومعارضيه للتعبير عن مطالبهم، التي تراوحت بين الدعوة إلى منحه ولاية رئاسية ثالثة، والمطالبة بـ”إسقاط” نظامه، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، وتحسين الأوضاع المعيشية.

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