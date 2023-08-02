الرئيس التونسي يعين أحمد الحشاني مكان نجلاء بودن… والطبقة السياسية «غير متفائلة» بأداء الحكومة المُقبلة

تونس – «القدس العربي»: قرر الرئيس التونسي، قيس سعيد، إعفاء رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان من مهامها وتعيين الخبير القانوني أحمد الحشاني خلفاً لها.

وأدى الحشاني، بعد منتصف ليل الثلاثاء، اليمين الدستورية أمام الرئيس سعيد، كرئيس جديد للحكومة التونسية.

وقال سعيّد على هامش موكب أداء اليمين مخاطباً لحشاني: “هناك تحديات كبيرة لا بُدّ أن نرفعها بعزيمة صُلبة وبإرادة قوية للحفاظ على وطننا ودولتنا وعلى السلم الأهلي داخل المجتمع”.

وأضاف في فيديو نشرته صفحة الرئاسة على فيسبوك: “توكّل على الله وانطلق في هذه الأمانة التي تحملها معي. وسنعمل على تحقيق إرادة شعبنا وتحقيق العدل المنشود وتحقيق الكرامة الوطنية ولن نعود أبداً إلى الوراء فإلى الأمام وإن شاء الله بالتوفق في هذه المهمة في هذا الظرف بالذات”.

وتابع سعيد بالقول: “إن شاء الله بالتوفيق. وأنا على يقين أنك ستعمل على الحفاظ على الدولة وتناغم مؤسساتها وتكاملها والدولة التونسية واحدة. وليتذكر هذا الكثيرون. ولا بد من الحفاظ على الدولة التونسية، ولا بد من الحفاظ على وطننا، ولا بد من الاستجابة لمطالب شعبنا”.

والحشاني هو خريج كلية الحقوق والعلوم السياسية في تونس، التحق بالبنك المركزي منذ ثمانينيات القرن الماضي، حيث تولى منصب المدير العام للشؤون القانونية ثم مديراً عاماً للموارد البشرية قبل إحالته على التقاعد عام 2018. ولم يُعرف عنه أي نشاط سياسي أو حزبي.

وأثار قرار تعيينه على رأس الحكومة جدلاً واسعاً داخل الطبقة السياسية في تونس، حيث قال رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي إن إقالة سعيد لودن “بتلك الطريقة وذلك التوقيت المتأخر هو أمر مستغرب. رغم أن الإقالة كانت منتظرة”.

وأضاف، في تصريح إذاعي: “نحن في جبهة الخلاص نتحفظ على شخصية رئيس الحكومة الجديد لأننا لا نعرفه كثيراً ولا نعرف سياساته”.

فيما اعتبر عبد اللطيف المكي رئيس حزب العمل والإنحاز أن سعيد يهدف من القرار الجديد إقالة رئيس الدولة لرئيسة الحكومة نجلاء بودن وتعيين أحمد الحشاني “مسح أخطائه وفشله في رجال الدولة وموظفيها”.

وأضاف المكي: “إقالة نجلاء بودن كانت منتظرة منذ حديثه معهما عن أزمة الخبز. واستبدالها بأحمد الحشاني لن يكون له أثر ومعنى كبير، لكن رئيس الجمهورية يريد من وراء ذلك أن يوهم الشعب أن هناك حراكاً”.

وكتب عبد الوهاب الهاني، رئيس حزب المجد على موقع فيسبوك: “الحشَّاني غير معروف لدى الرَّأي العام، ولم يُعرف له اهتمام سابق بالشَّأن العام ولا حضور في الفضاء العام، وهو خرِّيج قانون مثل رئيس الجمهوريَّة واشتغل سابقاً معاوناً لمحافظ البنك المركزي التُّونسي، واشتغلت عليه بتكتُّم شديد منذ أشهر التَّنسيقيَّات الفوضويَّة المؤثِّرة في محيط رئيس الجمهوريَّة”.

وأضاف: “المعلومات الشَّحيحة المتوفِّرة عنه لا تمكِّن من معرفة ميولاته الفكريَّة ولا السِّياسيَّة ولا الاقتصاديَّة إن وُجدت، غير أنَّه كان مناصراً للمرشح الرئاسي نبيل القروي في رئاسيات 2019 ومقرباً من حزب التجمعيين الجدد لزعيمته عبير موسي، وكونه ابن العسكري الانقلابي صالح الحشَّاني الّذي حكم عليه بالإعدام ضمن المجموعة الانقلابيَّة المعروفة بمجموعة المؤامرة لسنة 1963 الَّتي حاولت الانقلاب على الجمهوريَّة واغتيال الرَّئيس المؤسِّس للجمهوريَّة الزَّعيم الحبيب بورقيبة”.

وتابع بالقول: “تغادر نجلاء بودن كما جاءت، فهي لم تقدِّم للتونسيين شيئاً. جاءت من الغرف الخفيَّة الخلفيَّة المظللة وتغادر إليها. وجيء بالحشَّاني لتعويضها على ما يبدو في المربَّع نفسه الذي يريد رسمه رئيس الجمهورية لوظيفة رئيس حكومة الرَّئيس للتَّدابير الاستثنائيَّة”.

وتساءل بقوله: “ما هو برنامج حكومة الرَّئيس الرَّابعة والثَّانية للتَّدابير الاستثنائيَّة؟ وما هو دور برلمان الرَّئيس في منح أو حجب الثِّقة أو حتَّى مساءلة حكومة تمَّ اختيار توقيت الإعلان عن رئيسها منتصف ليل نهار دخول برلمان الرَّئيس في عطلة الخمول الصَّيفي؟”. وقال محمد المسليتي القيادي في حركة الشعب (مؤيدة للرئيس) “كان على رئيس الجمهورية اعتماد معايير واضحة في تعيين أحمد الحشاني خلفاً لرئيسة الحكومة نجلاء بودن”، نافياً علم الحركة بقراري الإقالة والتعيين.

وتساءل عن سبب إقالة بودن وعن الخيارات المقبلة التي يريد سعيد تطبيقها، موضحاً أن “تغيير شخص بشخص دون رؤية واضحة لمواجهة تحديات المرحلة لن يجدي نفعاً”.

كما اعتبر أن “غياب الماضي السياسي لرئيس الحكومة الجديد لا يساعده على رفع التحديات باعتباره ملزماً بممارسة السياسة مع الداخل والخارج”.

وأضاف: “الحركة طالبت منذ البداية رئيس الدولة بتشكيل حكومة سياسية. ولكن الرئيس يواصل أسلوبه القديم الذي يعتبر السياسة من مشمولات القصر وعلى بقية الأطراف تطبيق رؤيته لا غير”.