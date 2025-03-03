الرئيس التونسي يغيب عن القمة العربية الطارئة في القاهرة

تونس: أعلنت تونس اليوم الاثنين، أن وزير الخارجية محمد علي النفطي سيترأس الوفد التونسي في أشغال القمة العربية الطارئة المقررة في العاصمة المصرية القاهرة غدا الثلاثاء، ما يعني غياب الرئيس قيس سعيد عن القمة.

وقالت وزارة الخارجية في بيان اليوم، إن النفطي سيقود الوفد في القمة بتكليف من رئيس الجمهورية.

وسيشارك النفطي في الاجتماع التحضيري للقمة اليوم.

وأوضحت الخارجية أن تونس ستجدد في القمة المخصصة لمناقشة الأوضاع في قطاع غزة، “موقفها الثابت والداعم” لحقوق الفلسطينيين.

وأشارت الى دعمها “لإقامة (الشعب الفلسطيني) دولته المستقلة ذات السيادة على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف”.

وتستضيف القاهرة القمة العربية الطارئة حول تطورات القضية الفلسطينية يوم غد الثلاثاء الموافق 4 مارس/ آذار، وفق ما أعلنت الخارجية المصرية الشهر الماضي.

(د ب أ)