الرئيس التونسي يقيل المدير العام للديوان الوطني للسياحة

تونس: أقال الرئيس التونسي قيس سعيد، السبت، المدير العام للديوان الوطني للسياحة نزار سليمان وكلف جمال بوزيد بتسيير الديوان بشكل مؤقت.

جاء ذلك وفق بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية. ولم يذكر البيان سبب الإقالة أو أي تفاصيل أخرى.

وفي 20 ديسمبر/كانون الأول 2021، تم تعيين سليمان مديرا عاما لديوان السياحة التابع لوزارة السياحة والصناعات التقليدية.

وشغل سليمان منصب ممثل وزارة السياحة التونسية في كل من العاصمة النمساوية “فيينا” عام 2015، وبولونيا عام 2002، وتشيكيا وسلوفاكيا عام 1998، كما كان ممثلا لديوان السياحة بكل من روما عام 2005 والخليج والشرق الأوسط سنة 1996.

كما تقلد منصب مدير عام مساعد للديوان الوطني التونسي للسياحة عام 2014، بالإضافة إلى تقلده عديد المسؤوليات الإدارية في مجالات التفقد والشؤون الإدارية والموارد البشرية والنهوض بالجودة والإحاطة بالمنتوج.

وأقال سعيد منذ بداية العام الجاري عددا من الوزراء وبدأت الإقالات في 7 يناير/كانون الثاني الماضي، بإعفاء وزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي من مهامها.

وفي 30 من الشهر نفسه، أجرى سعيد، تعديلا آخر على الحكومة بإقالة وزيري التعليم فتحي السلاوتي، والزراعة محمود إلياس حمزة.

وفي 7 فبراير/شباط الماضي، أقال سعيد وزير الخارجية عثمان الجرندي، الذي كان يحتفظ بمنصبه منذ تعيينه في الحكومة السابقة برئاسة هشام المشيشي عام 2020.

وفي 23 من الشهر نفسه، أقال سعيد وزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين النصيبي، الذي كان يشغل أيضا منصب الناطق باسم الحكومة الحالية.

وكان سعيد قبل في 8 مارس/آذار 2022، أول استقالة الحكومة التي كانت ترأسها نجلاء بودن، وهي “عائدة حمدي” كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة.

ومطلع مايو/ أيار الماضي، أنهى الرئيس قيس سعيّد، مهام وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نائلة نويرة القنجي، من دون إبداء أسباب.

وفي 2 أغسطس/آب الماضي أقال سعيد رئيسة الحكومة نجلاء بودن التي عينها في 29 سبتمبر/أيلول 2021، وعين مكانها أحمد الحشاني.

(الأناضول)