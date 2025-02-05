الرئيس التونسي يقيل الوزيرة سهام البوغديري ويعيّن مشكاة الخالدي وزيرة جديدة للمالية

تونس: أقال الرئيس التونسي قيس سعيّد، وزيرة المالية سهام البوغديري من منصبها، وعيّن مشكاة سلامة الخالدي خلفًا لها، دون ذكر الأسباب.
وقالت الرئاسة التونسية في بيان، الأربعاء، إن سعيّد “قرر تكليف مشكاة سلامة الخالدي وزيرة للمالية”، دون تفاصيل أخرى.
وجاء في بيان الرئاسة: “انتظم موكب في قصر قرطاج، أدّت خلاله الوزيرة الجديدة اليمين أمام رئيس الدولة”.
ومشكاة سلامة الخالدي قاضية، وتم تعيينها في مارس/ آذار 2024 رئيسةً للجنة الصلح الجزائي، وحُدِدَت مدة أعمال اللجنة 6 أشهر، وفق ما أعلنت عنه الجريدة الرسمية حينها.
وفي 25 أغسطس/ آب الماضي، أجرى الرئيس التونسي تعديلا موسعا على الحكومة شمل 19 وزيرا و3 كتّاب دولة.
واستثنى التعديل الحكومي حينها 5 وزارات هي: المالية والداخلية والعدل والصناعة والتجهيز.
وفي 8 أغسطس 2024، أعلن سعيد تكليف وزير الشؤون الاجتماعية كمال المدوري، برئاسة الحكومة خلفا لأحمد الحشاني، الذي عيَّنه رئيسا للحكومة في 1 أغسطس 2023، بعد إنهاء مهام رئيسة الحكومة السابقة نجلاء بودن.
وعانت البلاد أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات جائحة كورونا، ثم ارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية، إثر اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير/ شباط.
(الأناضول)
تونس تحت الحكم الفردي لرئيس قبض على الحكم يزيل كل من حاول حتي انتقاده فهو القاضي والمحامي والشرطي و اوصل تونس الي الطريق المسدود معانات الشعب ستؤدي إلى الكارثة الاجتماعية وكأنها تعيش في عهد ما قبل التاريخ!
يا حسرتاه على رجل قرأ القانون و الدستور و يتلاعب به
لماذا تخلى التونسيون عن أبيات أبي القاسم الشابي : إذا الشعب يوما أراد الحياة … هل الشعب التونسي لا يريد الحياة !؟ هل يقبل الذل والإستعباد؟!
الغريب أنّ محيط قيس سعيد مُتكوِّن في معظمه من سيّدات . هل هو لا يثق في الرجال، خشية أن “ينقلبوا” عليه ويخيّر تعيين المرأة لأنها أكثر طاعة من الرجل؟ لكن تونس في حاجة ماسّة لأفضل كفائاتها وليس لِأطْوَعِ نسائها . ماذا قدّمت رئيسة الحكومة نجلاء بوذن خلال سنتين ؟ لا شيء يُذكر، بالمرّة. كانت مجرّد باحثة في ميدان الأركيولوجيا، دون أدنى اهتمام بالسياسة، فتفاجأتْ بتعيينها على رأس الحكومة، إلى درجة أنها انساقت و لا تدري لماذا لم ترفض، لأن قيس سعيد اختارها كـ”ديكور”، و بعد ذلك تخلّص منها، دون معرفة أسباب التعيين أوّلًا، وسبب الإقالة ثانيا، و ما هي إنجازاتها . صحيح، يبدو أنّ هناك صداقة بينها وبين العائلة الحاكمة، فيما يتعلق بتعيينها . أمّا وزيرة المالية فتمّ استبدالها كذلك بسيدة أخرى، ولا مكان للرجال على رأس وزارة المالية في عقلية قيس سعيد . نحن نحاول قراءة النوايا، في غياب المعلومة الصحيحة عبر المصادر الرسمية، السلطة تعتمد في حكمها على الكبت و السرية المطلقة،.