الرئيس التونسي يقيل الوزيرة سهام البوغديري ويعيّن مشكاة الخالدي وزيرة جديدة للمالية

تونس: أقال الرئيس التونسي قيس سعيّد، وزيرة المالية سهام البوغديري من منصبها، وعيّن مشكاة سلامة الخالدي خلفًا لها، دون ذكر الأسباب.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان، الأربعاء، إن سعيّد “قرر تكليف مشكاة سلامة الخالدي وزيرة للمالية”، دون تفاصيل أخرى.

وجاء في بيان الرئاسة: “انتظم موكب في قصر قرطاج، أدّت خلاله الوزيرة الجديدة اليمين أمام رئيس الدولة”.

ومشكاة سلامة الخالدي قاضية، وتم تعيينها في مارس/ آذار 2024 رئيسةً للجنة الصلح الجزائي، وحُدِدَت مدة أعمال اللجنة 6 أشهر، وفق ما أعلنت عنه الجريدة الرسمية حينها.

وفي 25 أغسطس/ آب الماضي، أجرى الرئيس التونسي تعديلا موسعا على الحكومة شمل 19 وزيرا و3 كتّاب دولة.

واستثنى التعديل الحكومي حينها 5 وزارات هي: المالية والداخلية والعدل والصناعة والتجهيز.

وفي 8 أغسطس 2024، أعلن سعيد تكليف وزير الشؤون الاجتماعية كمال المدوري، برئاسة الحكومة خلفا لأحمد الحشاني، الذي عيَّنه رئيسا للحكومة في 1 أغسطس 2023، بعد إنهاء مهام رئيسة الحكومة السابقة نجلاء بودن.

وعانت البلاد أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات جائحة كورونا، ثم ارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية، إثر اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير/ شباط.

