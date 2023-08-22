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الرئيس التونسي يقيل والي القيروان على خلفية تعطل مشروع مستشفى الملك سلمان

منذ 12 دقيقة

الرئيس قيس سعيد خلال اجتماع مع كبار المسؤولين ومن بينهم والي القيروان- (الرئاسة)

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تونس: أنهى الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الثلاثاء، مهام والي القيروان محمد بورقيبة في إعقاب انتقادات بشأن تعطل مشروع مدينة صحية في ولاية القيروان منذ العام 2017.

وجاء القرار بعد يوم واحد من اجتماع ترأسه سعيد مع كبار المسؤولين ومن بينهم والي القيروان، بشأن تعطل مشروع المدينة الصحية الذي يضم “مستشفى الملك سلمان” بتمويل من السعودية.

وقال بيان صدر عن الرئاسة “هذا التأخير فضلا عن أنه يمس بمصداقية الدولة التونسية، حرم الكثير من المواطنين من حقهم المشروع في الصحة والعلاج”.

وهذا أحدث قرار ضمن سلسلة من الإقالات التي شملت موظفين في الدولة. ويقول الرئيس سعيد إنه يريد “تطهير” الإدارة من الفساد.

وتشهد البنية التحتية لقطاع الصحة في تونس تدهورا إلى جانب تدن في الخدمات وسط أزمة عاصفة تضرب المالية العامة.

(د ب أ)

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