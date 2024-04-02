الرئيس التونسي يقيل وزير التربية محمد علي البوغديري… وردود فعل متباينة حول خليفته

تونس – «القدس العربي»: قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، الاثنين، إقالة وزير التربية محمد علي البوغديري وتعيين سلوى العباسي خلفا له.

وأثار القرار ردود فعل متباينة داخل الطبقة السياسية، حيث كتب رئيس حزب المجد عبد الوهاب الهاني “بجرَّة قَلَم رئاسيَّة في توقيت أذان المغرب والنَّاس على طاولة الإفطار، ودون حتَّى التَّشاور مع رئيس حكومة الرَّئيس أو أخذ رأيه، إقالة وزير التَّدابير الاستثنائيَّة للتَّربية محمَّد علي البوغديري، وتعيين السَّيدة سلوى العبَّاسي بن علي متفقِّدة عامَّة للعربيَّة خلفا له، من عُطلة المرض إلى سَّدة الوزارة مباشرة، بعد أن كانت هدَّدت بحرق نفسها في ممان عمومي في صورة أصرَّ سَلَفُها الوزير كَانَ على نقلتها التَّعسُفيَّة”. وتساءل بالقول: “لماذا تمَّ تعيين السَّيِّد البوغديري ولماذا تمَّت إقالته؟ لا أحد يعلم، غير ما تمَّ تداوله من رغبة في ضرب النَّقابات بنقابي من بني جلدتهم تنكَّرَ لهم وتحوَّل لموقع السُّلطة لتصفية حساباته معهم.. لماذا تمَّت دعوة السَّيِّدة العبَّاسي، النَّقابيَّة من الخزَّان النَّقابي للتَّعليم الثَّانوي (من نقابة متفقِّدي التَّعليم الثَّانوي) ومن شقِّه وشِقِّها المُؤدلج، والإتيان بها من عطلة المرض إلى سدَّة الوزارة مباشرة دون حتَّى التَّثبُّت من مدى تواؤم مرضها مع المسؤوليَّات الوزاريَّة غير الانتقام من سَلَفها الوزير كَانَ، ولتكون ثالث من يشغل كرسي وزير للتَّدابير الاستثنائيَّة للتَّربية ممَّن يعيِّنهم ويعزلهم رئيس الجمهورية بجرَّة ريشة قَلَم على ورق البُردي من دونما كفاءة تُذكر ودون وجاهة من أسباب مقنعة للتَّعيين وللعزل؟ لا أحد يعلم. ما هو برنامجها؟ لا أحد يعلم، إلَّا الله والرَّاسخون في علم الغيب الرِّئاسي”. وكتب هشام العجبوني، القيادي في حزب التيار الديمقراطي ” لم تشفع له “تحت قيادة الرئيس المخلص” ولا “الزعيم العربي” ولا استعماله لضرب الإتّحاد، و تمّ إعفاؤه يوم 1 أفريل (نيسان) حقيقة و ليس كذبا! إن شاء الله يكون درس للبقيّة”. وعلق الباحث والناشط السياسي سامي براهم بالقول: “بشرى لأبناء الأحياء الشعبيّة. البرنامج القادم لوزارة التربية: عسكرة المدارس وترويض أبناء الأحياء الشعبية “غير الشرعيين” وحوش الليل الصّغار وإعادتهم إلى حضن الوطن”.

وتساءل مصطفى عبد الكبير، رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان “لماذا الآن (قرار الإقالة) بالذات، ولماذا لم تنتظروا حتى نهاية الامتحانات الوطنية؟ أولادنا ضاعوا بسببكم”.

وأضاف “منذ 2011 معارك طاحنة ذات أهداف سياسية مختلفة ذهبت بوزارة التربية، وقضت على المدرسة العمومية، ونحن نتلذذ بالعبث!”.

ودونت الباحثة والناشطة السياسية رجاء بن سلامة “عندما تكتبون عن أشخاص فكروا في أسرهم وخاصة ابنائهم وبناتهم. شتائم فيسبوك تسبب جروحا يصعب اندمالها”.

ودون الناشط رضا حرابي “بالتوفيق للسيدة الوزيرة سلوى العباسي ونتمنى أن تعمل جاهدة على تغيير ما وجب تغييره في قطاع التعليم والتعلّم وأن تحدث حقا ثورة فعلية بأفكار ومناهج وبرامج مواكبة للعصر. اشراك كل الفاعلين في القطاع التربوي والاولياء والتلاميذ والاصغاء لكل الافكار الجيدة هو أساس نجاح كل المشاريع”.

وأضاف الناشط كمال الجبالي: “هذه المرأة وقفت ضد الظلم والفساد والمحسوبية وتوقفت عديد المرات عن العمل وتمت نقلتها مع تغيير مكان الإقامة. وواصلت في ثباتها في النهاية انتصرت. شكرا سيدي الرئيس على انصافكم للعدل والحق”. فيما دعا الائتلاف التربويّ، البرلمان، إلى “التريث” في مناقشة مشروع المتعلق بتنظيم الجمعيات، ومنح فرصة أكبر للتعمق في مناقشته وسبل تطويره وإشراك منظمات المجتمع المدني تشريكا فعليّا في هذا الأمر. كما عبر عن “رفضه لأي شكل من الأشكال الانفرادية في صياغته وفرضه دون احترام للصيغ التشاركيّة الديموقراطية الضامنة لاستقلالية العمل الجمعياتي ولدوره الرقابي ولحقه في مناقشة السياسات والخيارات العامة في كل المجالات، مؤكدا “شجبه لكلّ محاولات التضييق على حرية تكوين الجمعيات وعلى أنشطتها أو إخضاعها إلى الرقابة المجحفة من قبل السلطة التنفيذية”.

ودعا إلى “تفعيل عمل الأجهزة الرقابية في خصوص التمويل الداخلي والخارجي والتثبت الدقيق في مصادره والأطراف القائمة به منعا لأي علاقات أو أجندات مشبوهة تمس من المصالح الوطنيّة العليا أو تعمل على تمرير التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي وتنال من استقلالية القرار السيادي الوطني”.