الرئيس التونسي يقيل وزير الشؤون الدينية إثر وفاة 49 حاجا- (بيان)

تونس: أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الجمعة قرارا بإقالة وزير الشؤون الدينية ابراهيم الشائبي من مهامه عقب أزمة الحجيج التونسيين في البقاع المقدسة.

وجاء في بيان مقتضب للرئاسة التونسية نشرته على فسبوك: “قرّر رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الجمعة 21 يونيو/ حزيران 2024، إنهاء مهام السيّد إبراهيم الشائبي، وزير الشؤون الدينية”.

ولم توضح الرئاسة التونسية أسباب إقالة الشائبي الذي تلقى مؤخرا انتقادات من رواد وسائل التواصل الاجتماعي بسبب كثرة صوره المنشورة في الحج في وقت سجلت وفيات في صفوف الحجاج.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن الشائبي لدى عودته من السعودية ارتفاع عدد الوفيات بصفوف الحجاج التونسيين في السعودية إلى 49 حاجا، بحسب تصريحات له لوكالة الأنباء الرسمية التونسية.

وقال الشايبي: “أغلب المتوفين كانوا ضمن الحجيج الذين سافروا بتأشيرة سياحية (خارج الإطار الرسمي) وبلغ عددهم 44 حاجا”.

وأضاف أن “عدد الحجيج المتوفين من بين الحجيج الذين سافروا في الأطر النظامية (الرسمية) هم 5”.

والثلاثاء، أعلنت وزارة الخارجية التونسية وفاة 35 حاجا من مواطنيها خلال الموسم الذي تزامن مع ارتفاع حاد في درجات الحرارة بمكة المكرمة.

وقالت وزارة الخارجية في بيان على فيسبوك إن “عدد الحجيج التونسيين المتوفين بلغ إلى حدود الثلاثاء 35 حاجا”.

والسبت، أعلن وزير الحج السعودي توفيق الربيعة أن عدد الحجاج الإجمالي لعام 1445هـجري، بلغ مليونا و833 ألفا و164 حاجا وحاجة من أكثر من 200 دولة، بينهم 221 ألفا و854 من داخل البلاد.

(وكالات)