الرئيس الجديد سوبيانتو يعلن تشكيل أكبر حكومة في تاريخ إندونيسيا

جاكرتا: أعلن الرئيس الإندونيسي الجديد برابوو سوبيانتو في وقت متأخر من يوم الأحد، عن أكبر حكومة في تاريخ البلاد، تضم 109 أعضاء، تعبيرا عن التزامه بتشكيل حكومة قوية.

وأطلق سوبيانتو على حكومته من وزراء ونواب وزراء ورؤساء وكالات حكومية “الحكومة الحمراء والبيضاء”، في إشارة إلى ألوان علم إندونيسيا.

وتولى سوبيانتو، الذي أصبح الرئيس الثامن لأكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، منصبه أمس الأحد.

وكانت الحكومة السابقة برئاسة جوكو ويدودو تتكون من 34 وزيرا ورئيس وكالة حكومية.

وتضم الحكومة الجديدة سياسيين من ائتلاف من سبع أحزاب دعمت فوز سوبيانتو في الانتخابات التي جرت في فبراير/ شباط الماضي، إضافة إلى شخصيات مرتبطة بحكومة ويدودو، الذين أعيد تعيينهم للاستمرار في وظائفهم. وقال محللون إن هذه الخطوة كانت مكافأة سياسية لويدودو على دعمه الضمني في الانتخابات.

وكان سوبيانتو منافسا قديما للرئيس السابق الذي يتمتع بشعبية بالغة، حيث نافسه على الرئاسة مرتين ورفض الاعتراف بهزيمته في كلا المناسبتين، عامي 2014 و .2019

لكن ويدودو عيّن سوبيانتو وزيرا للدفاع بعد إعادة انتخابه، ما مهد الطريق لتحالف رغم اختلاف الانتماءات الحزبية السياسية.

وبدعم من ويدودو، حقق سوبيانتو فوزا ساحقا في الانتخابات الرئاسية المباشرة التي جرت في فبراير/ شباط الماضي، متعهدا باستمرار السياسات.

(أ ب)