الرئيس الجزائري :الظروف الإقليمية والدولية تستوجب تكاتف الجميع لتقوية الجبهة الداخلية

الجزائر: دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، جميع الجزائريين إلى تكاتف الجهود لتوحيد الصفوف، وتقوية الجبـهة الداخلية، مجددا عزمه على المضي بالجزائر الجديدة إلى ” تعزيز السيادة الوطنية واستقلالية القرار الوطني”.

وأكد تبون، في رسالة له عشية احتفال الجزائر بالذكرى 62 لعيد النصر على سعيه الدائم والصارم للوصول بالاقتصاد الجزائري إلى مستويات النجاعة والتنافسية، وبالعمل على صون الطابع الاجتماعي للدولة من خلال التعزيز المتواصل للمكاسب غير المسبوقة المحققة على أوسع نطاق لضمان العيش الكريم وحفظ كرامة المواطن.

وأشار تبون إلى الظروف الإقليمية والدولية التي تستوجب تكاتف جهود الجميع لرص الصفوف وتقوية الجبهة الداخلية وتستدعي ترتيب الأولويات من منظور وطني استراتيجي، ومن منطلق ضرورة الاضطلاع بالمسؤوليات على أكمل وجه إزاء التحديات التي تواجه الجزائر.

وشدد على ضرورة “الحرص على المساهمة الجماعية الواسعة في حفظ الاستقرار الذي ينعم به الشعب الجزائري في جوار يتسم بالتوتر المنذر بتهديد السلم والأمن في المنطقة، وفي عالم تطبعه نزاعات وصراعات واستقطابات معقدة”.

وأشاد تبون، بالوعي الوطني العالي للجزائريين والجزائريات وافراد الجيش المرابطين على الحدود، والأسلاك الأمنية الساهرة على الطمأنينة والسكينة في المجتمع، منوها في نفس الوقت بالجهود بالمحمودة للفاعلين في المجتمع المدني.

(د ب أ)