الرئيس الجزائري: لا حل لمشكل الهجرة غير الشرعية إلا بالتنمية في دول المصدر

الجزائر- “القدس العربي”:

شدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على ضرورة اعتماد تصور شامل يقوم على التنمية لتطويق ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي باتت تعاني منها دول شمال إفريقيا شأنها في ذلك شأن الدول الأوروبية.

وأوضح تبون في كلمة تلاها نيابة عنه الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن خلال أشغال المؤتمر الدولي حول التنمية والهجرة، أن المعالجة الأمنية لملف الهجرة و”إن كانت تستجيب للضرورة الملحة للحفاظ على النظام العام ومكافحة شبكات التهريب والاتجار بالبشر، إلا أنها لا تساهم في معالجة هذه الظاهرة بشكل مستدام”.

لذا، بات من الضروري، وفق الرئيس الجزائري تصور حلول شاملة تضمن تحقيق الاستقرار والدفع بديناميكيات التنمية وخلق فرص الشغل للشباب في دول المصدر من أجل تطويق الهجرة غير الشرعية”. وأبرز أنه “يتعين أن يولى التعاون بين الشمال والجنوب مكانة هامة لتقديم المساعدة والدعم إلى دول الجنوب من خلال رفع مستوى المساهمات المقدمة لها في مجالات التنمية”.

ولفت في هذا السياق إلى أن مقاربة الجزائر في مكافحة الهجرة غير الشرعية قائمة على دعم السلم والاستقرار في البلدان التي تشهد نزوحا للمهاجرين، مع دعوتها إلى حشد المزيد من التمويل من أجل تنفيذ المشاريع التنموية وإعادة الإدماج وفق رزنامة زمنية محددة.

وأكد على أن الجزائر “ستواصل دعمها لمساعي التنمية في إفريقيا”، مذكرا بتخصيصها لمليار دولار لدعم التنمية والإدماج بهذه الدول. وقد تجسدت أولى خطوات تنفيذ هذا القرار من خلال تصور مشاريع تنموية لفائدة الدول الافريقية لا سيما النيجر ومالي، وهو ما يعد حسبه “مساهمة حقيقية في مساعي التنمية التي تعتبر أنجع السبل لمحاربة الهجرة غير الشرعية”.

وفي اعتقاد الرئيس الجزائري، يتميز هذا الظرف بتفاقم الهجرة غير الشرعية في المنطقة، ويعود ذلك إلى جملة من الأسباب “التي يعلم الجميع آثارها”، وفي صدارتها الاختلالات الهيكلية في المسار التنموي للعديد من البلدان، يضاف لها الحروب والنزاعات واتساع بؤر اللااستقرار وانعدام الأمن و تنامي ظاهرة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود والتغيرات المناخية وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

ومن آثار ذلك، يضيف تبون، أن هذه الظاهرة أصبحت تطرح تحديات أمنية خطيرة، بفعل ما يصاحبها من تنامي للجريمة المنظمة والاختراقات التي تعرفها شبكات التهريب والاتجار بالبشر من قبل منظمات تخريبية لتسهيل حركة الإرهابيين بهويات مزيفة”، الأمر الذي أضحى “يهدد الأمن الداخلي للدول”.

ونبّه الرئيس الجزائري إلى أن بلاده “تحولت بحكم موقعها الجغرافي الاستراتيجي والتنمية الاقتصادية التي تشهدها في الفترة الأخيرة، وكذا الاستقرار الذي يميزها، من بلد عبور إلى بلد استقبال واستقرار للمهاجرين القادمين من دول منطقة الساحل والصحراء، ومن بين بعض مناطق النزاع في بعض الدول في إفريقيا والمنطقة العربية“.

وقد زاد هذا الوضع حدة -حسبه- نتيجة التدابير والترتيبات الأمنية لحماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وتشديد إجراءات منح التأشيرات. ورغم ذلك، قال تبون إن الجزائر تبنت لعدة سنوات وبحكم تضامنها الدائم مع دول الجوار، سياسة متساهلة لحد ما، تجاه هذه التدفقات”، ما أدى إلى “ارتفاع غير مسبوق في أعداد المهاجرين غير الشرعيين الذين استقروا على ترابها، مع ما لذلك من تداعيات على مختلف الأصعدة”. ويتوقع الرئيس الجزائري أن تستفحل هذه الظاهرة مستقبلا إذا لم يتم اتخاذ التدابير اللازمة وتنفيذها في الوقت المناسب.

وظلت الجزائر لسنوات طويلة على خلاف مع المقاربة الأوروبية المتعلقة بمكافحة الهجرة غير الشرعية عبر الطرق الأمنية. ومن أبرز مظاهر الخلاف، رفض الجزائر الحصول على مساعدات أوروبية في إطار سياسة الجوار الأوروبية لاحتواء ظاهرة الهجرة عكس باقي دول شمال إفريقيا، بالإضافة لتصريحات مسؤوليها الرافضة لأن تكون الجزائر دركي أوروبا في منطقة المتوسط وشمال إفريقيا.

وتحولت الجزائر إلى بلد استقبال للمهاجرين في السنوات الأخيرة خاصة مع حالة عدم الاستقرار التي تشهدها دول الساحل خاصة مالي لكنها تبقى في الوقت ذاته بلد عبور، حيث تسجل السلطات أسبوعيا عمليات هجرة سرية عبر قوارب في الجهة الغربية للبلاد نحو الشواطئ الإسبانية.

وكان تقرير نشرته منظمة كاميناندو فرونتيراس الحقوقية الإسبانية، قد تحدث عن وفاة وفقدان ما لا يقل عن 464 شخصًا عام 2022 أثناء محاولتهم الوصول إلى إسبانيا انطلاقا من الشواطئ الجزائرية. وأبرزت المنظمة غير الحكومية المتخصصة في التدخلات، وتحليل ظاهرة الهجرة في غرب البحر الأبيض المتوسط، أن الطريق الجزائري هو “الثاني الذي يضم أكبر عدد من الضحايا” بعد ذلك الواصل إلى جزر الكناري في المحيط الأطلسي.