الرئيس الجزائري: مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تفرضه معطيات اقتصادية واقعية

الجزائر: أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأحد،أن مراجعة اتفاق الشراكة بين بلاده والاتحاد الأوروبي، تفرضه معطيات اقتصادية واقعية. وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية أن الرئيس تبون، ذكر خلال ترؤسه لمجلس الوزراء اليوم الأحد ، أنه منذ دخول اتفاق الشراكة المذكور حيز التنفيذ في 2005، كانت صادرات الجزائر تعتمد أساسا على المحروقات، لافتا إلى أن هذه الصادرات تنوعت اليوم وتوسعت خارج المحروقات لاسيما في مجال الإنتاج الزراعي، والمعادن، والإسمنت والمواد الغذائية وغيرها. ونقل ذات البيان عن تبون قوله: ” إن مراجعة الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي ليست على خلفية نزاع وإنما دعما للعلاقات الطيبة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي كشريك اقتصادي، التي ترتكز على مبدأ رابح رابح”. وجدد تبون، التذكير بأن الجزائر لم تمنع الاستيراد في أي مجال إلا ما يتم تصنيعه محليا ويستجيب حجم إنتاجه لتلبية احتياجات السوق الوطنية. من جهة أخرى، وجه تبون، تعليمات صارمة للحكومة بالتصدي لمحاولات تشويه صورة الجزائر بين العلامات التجارية العالمية، من خلال تسهيل وتشجيع الاستثمار خاصة من قبل الشباب في تسويق الماركات العالمية التي تعرف رواجا في الفضاءات التجارية الكبيرة المعروفة بالمولات وتستقطب جزءا كبيرا من الشباب الجزائري. ونوه الرئيس الجزائري إلى أن الهدف المسطر هو “ترشيد وتنظيم الاستيراد حسب الشعب وكبح محاولات المضاربة المتكررة بالمنتجات المستوردة كقطع الغيار التي لم يصدر أي قرار بمنع استيرادها وهي مفتوحة إلى اليوم”. في سياق منفصل، وجه تبون، الحكومة بإعادة إثراء مشروع قانون التأمينات بما يتوافق مع السيادة المالية للبلاد، مع تشجيع المتعاملين في هذا المجال على الاستثمار وإنشاء بنوك جزائرية خاصة لخلق مزيد من الديناميكية في الاقتصاد الوطني.
(د ب أ)
عمي تبون كابوس فرنسا ومعها الإتحاد الاوروبي
منذ انتخابه قام بإلغاء كل الإتفاقيات التي أبرمت في عهد بوتفليقة وتم طرد العديد من الشركات الفرنسية
واعطى امتيازات كثيرة لقطر و تركيا و الصين
فرنسا تعاني مع عمي تبون
السيد الرئيس لم بعلق على التقرير الصادر عن مؤسسة رقابة رسمية جزائرية والذي يفيذ انه من بين حوالي مليوني عاطل عن العمل ممن استفادوا من منحة البطالة لم يتم توضيف سوى ستة آلاف منهم اي نسبة 0.03% من مجموع العاطلين الذين توصلو بمنحة البطالة. دون احتساب عدد العاطلين الذين لم يجدو عملا ولا تتوفر فيهم شروط منحة البطالة كامل السن مثلا.
لماذا لم ييتم توظيف الا ذلك العدد القليل .هذا فرضا ان كانت هذه الاحصاءات دقيقة وصحيحة…..ج؛ لان غالبية الذين يتحصلون على المنحة يمارسون عمل غير مصرح به والمنحة دخل إضافي على دخلهم الحقيقي…بكل بساطة
اتفاقية الشراكة كانت مجحفة في حق الجزائر. لكن الأسوء هو استعمال النفوذ في تطبيق قوانين الدولة عند التصدير و الاستيراد . فساد ليس له مثيل في العالم . ارجو ان الرئيس سيجسد الرقمنة و فضح المجرمين.
الاتفاقيات هي في صالح الجزائر يمكنك تصدير كل شيء الى اوروبا.
“وجدد تبون، التذكير بأن الجزائر لم تمنع الاستيراد في أي مجال إلا ما يتم تصنيعه محليا ويستجيب حجم إنتاجه لتلبية احتياجات السوق الوطنية..”
الجزائري البسيط لن يقتنع بهذا الخطاب، فكيف يقتنع به سياسي أوروبي، و أزمة السيارات و قطاع الغيار في الجزائر خير مثال، بل تكاد تكون فريدة في العالم ( تشتري سيارة جديدة ــ إن وجدتها ــ و بعد خمس سنوات من الإستعمال، يمكنك بيعها بثمن يعادل أو يفوق ثمنها )..؟؟؟
بات اليوم لزاما على الاقطار المغاربية التعاون مع الجار الأوروبي بصفة جماعية لن عدم فعل ذلك لن يحقق السيادة المطلقة على المقدرات الاقتصادية وستظل السوق والتجارة البينية قائمة على منتج في الشمال ومستهلك في الجنوب والبون هنا شاسع قال معمر لقذافي في الكتاب الاخضر
(لا حرية لشعب يأكل من راء الحدود)
ممكن للجزائر أن تطور اقتصادها بشرط !
أن تؤمن بسياسة التنافس الشريف
منذ دخول اتفاق الشراكة المذكور حيز التنفيذ في 2005، كانت صادرات الجزائر تعتمد أساسا على المحروقات، لافتا إلى أن هذه الصادرات تنوعت اليوم وتوسعت خارج المحروقات لاسيما في مجال الإنتاج الزراعي، والمعادن، والإسمنت والمواد الغذائية وغيرها. ونقل ذات البيان عن تبون قوله: ” إن مراجعة الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي ليست على خلفية نزاع وإنما دعما للعلاقات الطيبة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي كشريك اقتصادي، التي ترتكز على مبدأ رابح رابح”