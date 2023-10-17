الرئيس الجزائري: مظاهرات 17 أكتوبر في باريس ستبقى شاهدة على جريمة العار الاستعماري

متظاهرون سلميون جزائريون في مظاهرات 17 تشرين الأول/أكتوبر 1961 في باريس في قبضة الشرطة الفرنسية التي قتلت العشرات منهم (أ ف ب)

الجزائر- “القدس العربي”:

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إن مظاهرات 17 تشرين الأول/أكتوبر 1961 التي خرج فيها الجزائريون في باريس للمطالبة بالاستقلال، ستبقى شاهدة على جريمة العار الاستعماري.

وركز تبون في رسالة له بالمناسبة على الجوانب التاريخية وربطها بالحاضر، متجنبا المسائل المتعلقة بالذاكرة التي ترتبط بفرنسا، والتي كانت ترد في كل مرة إشارات بخصوصها في مثل المناسبات.

وأبرز الرئيس أن هذا “الحدث التاريخي الذي واجهتْه شرطة الاستعمار في باريس بأبشع صور القمع والعنف، وسيبْقى شاهدًا على جريمة العار الاستعماري، وعلى أحد فصول التضحيات العظيمة التي قدمها شعبنا الأبي في سبيل الحرية والانعتاق”.

وأضاف: “لقد حدثتْ مظاهرات 17 أكتوبر 1961 عندما كان صدى الكفاح المسلح الصامد أمام ترسانة أسلحة الاستعمار الأشد فتكًا وتدميرًا قد امتد إلى كل أصقاع الدنيا، فزادتْه تضحيات المهاجرين الجزائريين توهجًا وامتدادًا”.

واعتبر أن الاحتفاء في هذا التاريخ باليوم الوطني للهجرة في هذا التاريخ من كل سنة يعد محطة معبرة عن اعتزازنا بملاحم تاريخنا الوطني، ووقفة نجدد فيها العهْد مع الشهداء الذين دفعوا دماءهم فداءً للوطن، ونرسخ بها الوفاء لأمجاد المقاومين والمناضلين، الذين جعلوا من إرث الجزائر النضالي منذ تاريخها القديم إلى ثورة التحرير مصدر إلهامٍ للأجيال المتعاقبة.

من جانب آخر، جدّد تبون حرص الدولة الدائم على رعاية شؤون جاليتنا في كل أصقاع العالم، داعيا لتجند الممثليات الدبلوماسية لترقية آليات التكفل الأكثر نجاعة بحاجيات أفراد جاليتنا، وتعزيز المكاسب التي تحققتْ لصالحهم في السنوات الأخيرة، بالسهر على التقرب منهم والإصغاء لانشغالاتهم، والتنسيق مع السلطات المخولة في مؤسسات الدولة لمتابعتها ومعالجتها بجديةٍ وفي الآجال المعقولة.

وأشاد الرئيس الجزائري بما قال إنها “الروح الوطنية العالية التي يتحلى بها بنات وأبناء الجزائر في المهجر، وهي الروح التي تشْهد عليها مساهماتهم في التصدي للأكاذيب والحملات المسعورة التي تغذيها أجنداتٌ مشبوهةٌ ومعادية للجزائر”، في الوقت الذي قطعتْ فيه حسبه بلادنا “أشواطًا غير مسبوقة لبناء الجزائر الجديدة التي تعهدنا أمام شعبنا الأبي بوضع قواعدها المؤسساتية، وانطلاقتها الاقتصادية، وجعلنا فيها حفظ كرامة المواطن وإعلاء شأن الوطن أولوية الأوْلويات”.

وفي نفس سياق تخليد ذكرى مظاهرات 17 أكتوبر، أعلنت وزارة المجاهدين في الجزائر المسارعة بتسجيل شهادات حية لأعضاء فيدرالية جبهة التحرير الوطني في باريس، من أجل توفير مادة للمؤرخين تساعد على توثيق هذه الأحداث التي كتب عنها الكثير ولا تزال بحاجة إلى المزيد.

ووفق وزير المجاهدين العيد ربيقة بالمناسبة فإن الذكرى الـ 62 لليوم الوطني للهجرة ستخصص للوقوف عند الدور الذي لعبته فيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا، وذلك بنقل الثورة لأرض العدو، ومن خلال تأطير المهاجرين الجزائريين كقاعدة خلفية للثورة، ومن أجل إيصال القضية الجزائرية وتحقيق النصر المُبين، وفق ما قال.

ويحتفى بهذا اليوم في الجزائر وفق ما أقره الرئيس تبون بالوقوف دقيقة صمت، سنويا، على الساعة الحادية عشر عبر الوطن وكذا الممثليات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، ترحما على أرواح شهداء تلك المجازر بالعاصمة الفرنسية باريس وأمام المعلم التذكاري المُخلد لضحايا تلك المجازر والذي أنجزته وزارة المجاهدين وذوي الحقوق بمناسبة سنوية ستينية عيد الاستقلال.

ويرجع المؤرخون وقوع هذه المظاهرات إلى إصدار موريس بابون قائد الشرطة الفرنسية أمرا بحظر تجوال الجزائريين من الساعة الثامنة مساء وحتى الخامسة والنصف صباحا، ما اعتبره المهاجرون الجزائريون وقتها الحظر عنصريا وتعسفيا، فخرج آلاف الجزائريين في باريس بمظاهرات سلمية وتجمعوا في الساحات العامة للتنديد بالقرار، مرددين شعارات تطالب بالاستقلال والتفاوض مع جبهة التحرير.

وردت قوات الشرطة بعنف شديد ضد المتظاهرين الجزائريين وقتلت وفق تقديرات جبهة التحرير 300 جزائري بعضهم تم رميهم في نهر السين، كما اعتقلت نحو 12 ألف جزائري واحتجزتهم في مراكز الشرطة وفي محتشدات أنشأتها لهم في قصر الرياضات في باريس وقصر المعارض، وتعرضوا هناك للتعذيب.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عام 2021 لأول مرة في تاريخ الجمهورية الخامسة الفرنسية، قد أحيا هذه الذكرى عبر التنقل لمكان الجريمة، ووضع الرئيس الفرنسي إكليلا من الزهور على ضفاف نهر السين بالقرب من “جسر بيزون” الذي سلكه قبل ستين عاما المتظاهرون الجزائريون وهم في الغالب من عمال المصانع القادمين من حي نانتير الفقير المجاور، تلبية لنداء فرع جبهة التحرير الوطني في فرنسا للمطالبة بالاستقلال.

وقال بيان للإليزيه إن رئيس الدولة “أقر بالوقائع”، واعتبر أن “الجرائم التي ارتكبت تلك الليلة تحت سلطة موريس بابون قائد شرطة باريس في ذلك الوقت، لا مبرر لها بالنسبة إلى الجمهورية”. وأضاف البيان الرسمي للرئاسة الفرنسية أن “فرنسا تنظر إلى تاريخها برمته بتبصر وتقر بالمسؤوليات التي تم تحديدها بوضوح. أولا وقبل كل شيء، إنها تدين لنفسها بذلك ثم لجميع من أدمتهم حرب الجزائر وما واكبها من جرائم ارتكبت من كل الجهات، في أجسادهم وأرواحهم”.

ورغم أن ماكرون وصف تلك الأحداث بالجرائم، رافعا السقف قليلا عن سلفه فرانسوا هولاند الذي اعترف عام 2012 بحدوث “قمع دام”، إلا أن ذلك بدا في الجزائر غير كاف، لأن الرئاسة الفرنسية جعلت المسؤول عن المجزرة هو موريس بابون قائد الشرطة الفرنسية، بينما تريد الجزائر اعترافا بجريمة دولة ارتكبت ضد الجزائريين، بعد أن ظلت فرنسا لعقود تصف تلك المظاهرات بأحداث الشغب وتعترف فقط بسقوط 3 قتلى فيها.