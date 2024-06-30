الرئيس الجزائري من أوائل المعزين بوفاة والدة ملك المغرب

الجزائر- “القدس العربي”:

وجّه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رسالة تعزية إلى العاهل المغربي محمد السادس، إثر وفاة والدته، قائلا إنه تلقى هذا الخبر ببالغ الأسى. وتأتي هذه البرقية في سياق قطيعة شبه تامة بين البلدين منذ سنة 2021، ندرت فيها حتى الرسائل الودية التي كانت توجه من قائدي البلدين في المناسبات الوطنية والدينية.

ونشرت الرئاسة الجزائرية على موقعها، نص رسالة التعزية التي جاء فيها: “إلى جلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية الشقيقة.. تلقيت بأسى نبأ عودة روح والدتكم إلى خالقها وبارئها، وكان لهذا الخبر المحزن الذي ألمّ بكم وبالأسرة الملكية، بالغ الأثر، فباسمي الخاص وباسم الشعب الجزائري، أتوجه لجلالتكم بأصدق التعازي، راجيا من العلي القدير أن يتغمد روح الفقيدة بستائر رحمته وأن يلحقها بأهل الخير والبرّ، وحسُن أولئك رفيقا. كما أسأل المولى عزّ وجلّ أن يلهمكم وكل أفراد العائلة الملكية الكريمة، جميل الصبر والسلوان لتجاوز هذه المحنة الأليمة. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وفي السنوات الأخيرة، باتت الرسائل بين قائدي الجزائر والمغرب، تقتصر على المناسبات الأليمة مثل الزلزال العنيف الذي ضرب المغرب في أيلول/ سبتمبر الماضي، أو الحرائق التي شهدتها غابات الجزائر من قبل. في حين غابت الرسائل الودية التي كانت توجه في المناسبات، أو على الأقل لم تعد تذاع في وسائل الإعلام مثلما كان الأمر في السابق.

وعلى مستوى تواصل المسؤولين، لم يشهد البلدان في الفترة الأخيرة، سوى تبادل زيارتين سنة 2022 كانتا ذات طابع بروتوكولي بحت، الأولى قام بها وزير العدل الجزائري عبد الرشيد طبي إلى المغرب لتسليم الدعوة إلى الملك محمد السادس لحضور القمة العربية في الجزائر، والثانية حضر فيها وزير الخارجية المغربية ناصر بوريطة إلى الجزائر للمشاركة في القمة.

يذكر أن الجزائر كانت قد أعلنت في 24 آب/ أغسطس 2021 قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب بسبب ما وصفته بسياسات جارتها العدائية منذ الاستقلال. وتحدث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون نهاية سنة 2022 لصحيفة لوفيغارو الفرنسية، أن هذا القرار كان “بديلاً لنشوب حرب بين الدولتين”، معتبرا أن قطع العلاقات كان “نتيجة تراكمات منذ عام 1963″، في إشارة إلى السنة التي نشبت فيها “حرب الرمال” بين البلدين.

ويبقى التواصل حاليا بين البلدين محصورا منذ ذلك الوقت فقط في تبادل القناصل، لتسوية الأمور الإدارية للمقيمين، في وقت توقفت حركة الطيران المباشر بين البلدين. ومن الأسباب التي ساقتها الجزائر في قرار قطع العلاقات في البيان الرئاسي الذي تلاه آنذاك وزير الخارجية رمطان لعمامرة، قيام ممثل رسمي للملكة المغربية بالمطالبة بحق تقرير مصير منطقة القبائل في الجزائر، وتهديد وزير الخارجية الإسرائيلي للجزائر من على الأراضي المغربية، واستعمال المغرب لبرنامج بيغاسوس الإسرائيلي في التجسس على الجزائر، وقضايا أخرى تاريخية بين البلدين.

وقبل قطع العلاقات، بقيت الحدود بين البلدين مغلقة منذ سنة 1994 بقرار من السلطات الجزائرية ردا على قرار المغرب فرض التأشيرة على الجزائريين.