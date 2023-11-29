الرئيس الجزائري يحذِّر من محاولة إزالة الشعب الفلسطيني من الوجود والرجل الثاني في البلاد يهاجم مواقف الإعلام الغربي حول غزة

الجزائر- «القدس العربي»: قال الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، إن الشعب الفلسطيني يواجه حربًا وجودية على أراضيه إثر عملية التطهير العرقي التي يشنها الاحتلال الصهيوني عليه، مبرزاً فشل الأجهزة الأممية المختصة في وقف آلة الحرب الجنونية عليه.

وتحدث في رسالة له بمناسبة اليوم التضامني مع الشعب الفلسطيني أن المواطنين في قطاع غزة، يواجهون عُدوانًا إجراميًا فظيعًا يَستهدف تصفيتهم عرقيًا، مبرزًا أن “الاحتلال الصهيوني الذي فشل في إطفاء شعلة النضال والكفاح في قلب هذا الشعب الصامد، يحاول هذه المرة من خلال ارتكاب جرائم شنيعة من مصاف الجرائم ضد الإنسانية والفصل العنصري وجرائم الإبادة إلى إزالته وجوديًا، وهو وضعٌ يُضاف إلى الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة، ويشكل إمعانًا في التقتيل والتدمير والتجويع والتيئيس وضربًا للإنسانية في صميم مبادئها”.

ووجه الرئيس الجزائري انتقادًا شديدًا للهيئات الأممية التي يفترض فيها حماية الفلسطينيين، قائلًا: “يحدث كل هذا في وقتٍ يُظهر فيه المجتمع الدولي، وأجهزة منظمة الأمم المتحدة المختصة، فشلًا معيبًا وخطيرًا في إيقاف آلة الحرب الجنونية المسلطة على شعبٍ أعزل”.

وأكد أن “هذا ما يضع على عاتقنا نحن دعاة السلام العادل، مسؤولية بذل المزيد من الجهود، والعمل على إعلاء مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، ووضع حدٍّ للظلم التاريخي المُسلَّط عليه، وعلى التَّحرُّك الفوري والعاجل من أجل إنقاذ مسار السلام الذي يعرف انسدادًا غير مسبوق”.

ولن يكون ذلك وفق تبون ممكنًا إلا من خلال إجبار الاحتلال على الانصياع لقرارات الشرعية الدولية، والالتزام باحترام قواعد القانون الدولي، والمضي قدمًا في تعزيز المكاسب القانونية والدبلوماسية للشعب الفلسطيني، خاصة من خلال تكثيف الجهود لتمكين فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة”.

وبمناسبة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، جدد تبون رفض الجزائر التّام لكل المحاولات الرّامية إلى طَمْسِ هذه القضية العادلة، سواء من خلال فرض سياسة الأمر الواقع التي يسعى الاحتلال عبرها إلى المساس بهوية المقدسات الإسلامية والمسيحية في الأراضي المحتلة، أو تغيير تركيبتها الديمغرافية عبر سياساته الاستيطانية، أو محاولات القفز على حقائق التاريخ والشرعية من خلال صفقات وهمية لن تغير من جوهر القضية شيئًا، بل إن مصيرها كما أكدته كل التجارب التاريخية السابقة، آيل إلى الزوال ولو طال الزمن.

وشدد الرئيس الجزائري على أن “بلاده التي دفعتْ الثمن غاليًا لاستعادة سيادتها واستقلالها، والتي كانت أرضها شاهدة على إعلان قيام الدولة الفلسطينية قبل خمس وثلاثين سنة، ستبقى على العهد داعمةً لقضايا التحرر ولن تَأْلُو جهدًا في دعم صمود الشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه كاملةً غير منقوصة”.

وفي سياق تشابه نضالات الجزائريين والفلسطينيين من أجل الاستقلال، قال رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، إن الشعب الجزائري إبان فترة الاستعمار الغاشم يواجه نفس ما يتعرض له اليوم الشعب الفلسطيني على يد الاحتلال الاستيطاني الصهيوني، من حيث التضليل الإعلامي وتصوير المقاومة على أنها إرهاب. واستهجن الرجل الثاني في الجزائر الممارسات “العنصرية والفظيعة” للإعلام الغربي، وتغطيته “المزيفة والمزورة والملفقة” للأحداث المؤلمة والبشعة والمروعة التي ارتكبها ومارسها الكيان الصهيوني في أراضي فلسطين الصامدة خاصة في غزة الباسلة، يضيف السيد قوجيل، “كذبته وكشفت عن حقيقته وأماطت اللثام عن وجهه القبيح والعنصري”.

وأضاف قائلاً: “هيهات وشتان بين المقاوم الشريف الذي يكافح من أجل تحرير أرضه ومقدساته من الغاصبين وتحقيق استقلاله وحريته وبين قاتل النساء والأطفال والكبير والصغير والحجر والحيوان والنبات، ضاربًا عرض الحائط بكل المواثيق الدولية والأعراف الإنسانية”.

وشدّد قوجيل على أن الشعب الفلسطيني هو “شعب يناضل من أجل استقلال بلاده من نير الاستعمار الصهيوني البغيض وليس شعبًا إرهابيًا”، داعيًا إياه إلى “وحدة الصف وجمع الكلمة وعدم الانخداع أو الانجرار وراء الأصوات التي تلفق وتروج له الحلول العقيمة التي لا تؤتي أكلها بل تهوي بالقضية الفلسطينية إلى الدرك الأسفل”. وأكد في مقارنة مع الثورة الجزائرية زيف الأراجيف وأنصاف الحلول التي كان يروج لها الاستعمار الفرنسي في الجزائر على غرار “سلم الشجعان” والمفاوضات بحضور طرف ثالث وغيرهما، والتي اصطدمت كلها، كما قال، بـ”جدار الرفض ومواصلة الكفاح حتى نيل الاستقلال الكامل للبلاد والسيادة التامة على كامل أراضيها”، محذرًا من تسليم الفلسطينيين قضيتهم لأي طرف يقرر في مكانهم.