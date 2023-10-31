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الرئيس الجزائري يدعو لاستفاقة لضمير المجتمع الدولي لوقف “جرائم الاحتلال” في غزة

منذ 36 دقيقة

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون- الصورة من حساب رئاسة الجمهورية بفيسبوك

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الجزائر: دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إلى ردع الجريمة الكاملة الأركان ضد الإنسانية التي يقترفها “الاحتلال بحق الأطفال والنساء والشيوخ” في قطاع غزة. جاء ذلك في رسالة له عشية احتفال الجزائر بالذكرى 69 لاندلاع ثورة التحرير ضد المستعمر الفرنسي في أول تشرين الثاني / نوفمبر -1954م/يوليو 1962).
وأشار تبون، إلى “التداعيات الخطيرة لتمادي الاحتلال الصهيوني في عدوانه السافر على الشعب الفلسطيني واستمراره في اقتراف جرائم الإبادة المتكررة في قطاع غزة”.
وأكد ثبات موقف الجزائر المعبر عن الوفاءِ لتاريخ الجزائر الـمجيد في نصرة الحق والتمسك بدعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة قولا وفعلا، والتضامن اللامحدود واللامشروط معه في هذه الظروف الخاصة. وجدد تبون، دعوة الجزائر لكل الأطراف الإقليمية والدولية من أجل السعي إلى ” إحداث استفاقة عاجلة لضمير الـمجتمع الدولي ووقف العدوان المتعجرف على الأطفال والنساء والشيوخ، وكل الضمائر الحية والإرادات الصادقة النزيـهة إلى ردع الجريمة الكاملة الأركان ضد الإنسانية التي يقترفها الاحتلال على مرأى من العالم”.
(د ب أ)

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  1. يقول سالم:
    أكتوبر 31, 2023 الساعة 6:41 م

    يا فخامة الرئيس الضمير العالمي نائم منذ احتلال فلسطين وتهجير اهلها، القوة تفرض الواقع وتحميه.

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