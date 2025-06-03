الرئيس الجزائري يستقبل الفنان العالمي دي جي سنايك.. ورهان على أدوات التأثير الناعمة في باريس

الجزائر ـ”القدس العربي”:

استقبل الرئيس عبد المجيد تبون، الفنان دي جي سنايك، واسمه الحقيقي ويليام غريغاسين، وفق ما أعلنته رئاسة الجمهورية على صفحتها الرسمية بموقع فايسبوك. ويحمل دي جي سنايك، المولود في باريس سنة 1986، الجنسية الفرنسية، وهو من أب فرنسي وأم جزائرية. وقد برز على الساحة الفنية العالمية منذ سنة 2013.

ورغم شهرته الدولية، ظل الفنان مرتبطًا بجذوره الجزائرية، حيث أصدر في عام 2022 أغنية بعنوان ” ديسكو مغرب ” لدار الإنتاج الموسيقي الشهيرة بوهران، التي ساهمت في بروز عدة نجوم من فناني الراي خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي.

ويعتبر هذا الفنان شديد التأثير في فرنسا، فقد أحيا مؤخرًا حفلاً في “ستاد دو فرانس” بباريس أمام 80 ألف متفرج، حيث نفدت التذاكر بعد دقائق من طرحها. كما يُعرف دي جي سنايك بمواقفه الداعمة للقضايا العادلة، خصوصًا دعمه العلني للقضية الفلسطينية منذ بداية الحرب على غزة.

ويرى مراقبون أن استقطاب أسماء فنية كبيرة وتعزيز صلتها بالوطن الأمن، يدخل في سياق توظيف أدوات القوة الناعمة التي تمتلكها الجزائر في فرنسا، خاصة في هذا المناخ الذي يتم فيها مهاجمة الجزائر بشكل مرضي في فرنسا، من قبل تيارات اليمين واليمين المتطرف.

وكان الرئيس الجزائري ضمن ذات المنحى قد استقبل قبل ايام والروائي الجزائري محمد مولسهول المعروف بياسمينة خضرا، وهو من أبرز الكتاب العالميين باللغة الفرنسية. وجاء الاحتفاء بالكاتب، في سياق تتويجه بجائزة برلمان كُتّاب البحر الأبيض المتوسط في حفل أقيم بمدينة فالنسيا الإسبانية شهر شباط/فيفري الماضي.

وعلى غير العادة، لاقى تتويج الكاتب الجزائري ذي المسار الخاص حيث كان ضابطا سابقا في الجيش الجزائري، باحتفاء على أعلى مستوى. وكتب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، حينها على حسابه الخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي: “إلى ابن الجزائر البار محمد مولسهول، المدعو ياسمينة خضرا.. أبارك لكم هذا الفوز العالمي الذي تحصلتم عليه من قبل الدولة الصديقة إسبانيا، والذي أبرز مرة أخرى قدراتكم العالية في مجال الرواية. ألف مبروك للثقافة الجزائرية وتمنياتي لكم بمزيد من التألق”.

وأثار مضمون هذه التغريدة الانتباه، من حيث أنها وصفت الكاتب بـ “ابن الجزائر البار”، فيما بدت رسالة لتمييزه عن الكاتب الفرنكوفوني بوعلام صنصال الموجود حاليا في السجن، بعد تشكيكه في أحقية الحدود الجزائرية على قناة فرنسية تابعة لليمين المتطرف، والكاتب الاخر كمال داود الذي يواجه مذكرة توقيف دولية أصدرتها الجزائر. زينتقد داود، الذي أصبح له صيت واسع في الدوائر الفرنسية، بسبب تبنيه السرديات اليمينية الغربية المتعلقة بفلسطين إلى جانب استغراقه في النظرة المراجعاتية للتاريخ الاستعماري الفرنسي في الجزائر.

ويُعد ياسمينة خضرا من أكثر الروائيين العرب ترجمةً إلى اللغات العالمية، حيث وصلت رواياته إلى أكثر من 50 لغة، مما مكّنه من التأثير على ملايين القرّاء حول العالم. وفي أحدث أعماله “قلب اللوز”، تناول بأسلوب شاعري رحلة إنسانية مليئة بالتحديات، مجسدًا قدرة الأدب على تسليط الضوء على القضايا الاجتماعية بأسلوب فني. واشتهر بعدة روايات تحول بعضها لأعمال سينمائية، مثل “فضل الليل على النهار” التي تحدث فيها عن الاستعمار الفرنسي للجزائر من زاوية العلاقات الإنسانية المعقدة التي كانت سائدة بين الجزائريين والمستعمرين الفرنسيين.