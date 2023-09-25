الرئيس الجزائري يستقبل رئيس اتحاد الكرة الجديد

الجزائر: استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، وليد صادي، الذي انتخب الخميس الماضي رئيسا للاتحاد الجزائري لكرة القدم، خلفا لجهيد زفيزف الذي استقال من منصبه في منتصف تموز/ يوليو الماضي.

ولم تذكر الرئاسة الجزائرية التي أوردت الخبر عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أية تفاصيل عن هذا اللقاء.

لكن التلفزيون الرسمي كشف أن صادي قدم لرئيس الجمهورية تصوره لتطوير كرة القدم الجزائرية والنهوض بها.

وأبرز ذات المصدر أن الرئيس تبون أكد على هذا المشروع، مقدما تهانيه وتشجيعاته لصادي من أجل تحقيق هذا الهدف.

وتستمر ولاية صادي حتى منتصف 2025.

(د ب أ)