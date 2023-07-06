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الرئيس الجزائري يقدم 30 مليون دولار للمساعدة في إعادة إعمار جنين

منذ 52 دقيقة

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الجزائر: قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون منح مساهمة مالية بقيمة 30 مليون دولار للمساعدة في إعادة إعمار مدينة جنين الفلسطينية.

وجاء ذلك على إثر الاعتداء الهمجي الإجرامي الذي شنّته قوات الاحتلال الإسرائيلي على المدينة ومخيمها في الضفة الغربية، والذي خلف العديد من الضحايا بين الأشقاء الفلسطينيين العُزل وألحق دمارا في البنى التحتية مع تشريد العديد من الفلسطينيين الذين تركوا منازلهم بحثا عن ملاجئ آمنة، حسبما أوضح بيان للرئاسة الجزائرية اليوم الخميس.

ووفق البيان، أعربت الجزائر مجددا عن تضامنها الدائم مع نضال الشعب الفلسطيني، القابع تحت الاحتلال الإسرائيلي ومطالبته بحقوقه الوطنية المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

من جانبه، تقدم الرئيس الفلسطيني محمود عباس ببالغ الشكر والتقدير لتبون على قراره بمنح المساهمة المالية.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن “عباس أعرب عن تقديره للرئيس تبون وحكومته وشعب الجزائر الشقيق على الدعم السياسي والاقتصادي الذي تواصل الجزائر تقديمه لدعم الشعب الفلسطيني، ونصرة قضيته العادلة على طريق الحرية والاستقلال”، دون الإشارة إلى إجراء اتصال بينهما.

(وكالات)

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  1. يقول سامي -فلسطين:
    يوليو 6, 2023 الساعة 10:26 م

    شكرا للجزائر ٠ كفلسطيني اقول لا عزاء للمطبعين ٠ طبعا سيخرج علينا كالعاده بعض المنهزمين اخلاقيا ويعطونا مواعظ ودروس

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  2. يقول عبد الناصر المشراوي:
    يوليو 6, 2023 الساعة 10:29 م

    الله يبارك

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  3. يقول rafeek kamel:
    يوليو 6, 2023 الساعة 10:31 م

    نتمنى أن تصل تلك الأموال لمستحقيها فعلا …وليس لجييوب السماسرة مصاصى دم الشعب..

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