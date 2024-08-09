الرئيس الجزائري يهنئ العداء جمال سجاتي بعد تأهله لنهائي سباق 800 متر

الجزائر: وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة، رسالة تهنئة إلى البطل الجزائري العداء جمال سجاتي، عقب تأهله إلى نهائي سباق 800 متر في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 .

وقال تبون في رسالته: “تهاني لك جمال سجاتي على تأهلك لنهائي سباق 800 متر،أنت في طريق الذهب، وستصل بحول الله”.

كان سجاتي تصدر في وقت سابق اليوم، الدور قبل النهائي الأول لسباق 800 متر مسجلا توقيتا قدره دقيقة و45 ثانية وثمانية أجزاء من المئة، ليتأهل إلى النهائي المقرر مساء غد السبت على ملعب ” ستاد دو فرانس”.

ويعد سجاتي / 25 عاما/ أحد آمال الجزائر الأخيرة في الألعاب الأولمبية، كما يرجح أن يكون من بين المتوجين في سباق الغد بالنظر للجاهزية البدنية العالية التي يتحلى بها وتحقيقه لثالث أفضل نتيجة في ملتقى موناكو لألعاب القوى، بزمن قدره دقيقة و41 ثانية و46 جزء من المئة.

(د ب أ)





