الرئيس الروسي السابق مدفيديف يهدد بالحرب مع حلف الناتو جراء خطط لإرسال قوات حفظ سلام أوروبية لأوكرانيا

موسكو: هدد الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف، اليوم الأحد، بالدخول في حرب ضد حلف شمال الأطلسي (الناتو) إذا تمسكت الدول الأوروبية بخططها لنشر قوات حفظ السلام في أوكرانيا.

وقال ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، في منشور على موقع “إكس” إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر “يلعبان لعبة غبية.”

وأضاف في منشوره: “لطالما قيل لهما إن قوات حفظ السلام يجب أن تكون من دول غير أعضاء في الناتو.”

وتابع قائلا: “أنتما تريدان تقديم المساعدة العسكرية للنازيين الجدد في كييف، وهذا يعني الحرب مع الناتو. استشيرا (رئيس الولايات المتحدة دونالد) ترامب، أيها الوغدان.”

وكان ستارمر قد اقترح إنشاء “ائتلاف من الراغبين” لإرسال قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا لتأمين وقف إطلاق نار نهائي.

ويذكر أن ميدفيديف، الذي كان يعتبر سياسيا ليبراليا خلال فترة رئاسته من 2008 إلى 2012، تصدر عناوين الصحف مرارا منذ بداية حرب روسيا ضد أوكرانيا بإطلاقه تهديدات حادة مثل استخدام الأسلحة النووية ضد الغرب.

(د ب أ)