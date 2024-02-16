الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء التونسي: دعوى جنوب افريقيا ضد إسرائيل خطوة هامة ولكن يجب أن تكتسي طابعاً تنفيذياً عبر مجلس الأمن

تونس – «القدس العربي»: قال يوسف بوزاخر، الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء، إن الدعوى القضائية التي تقدمت بها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي، خطوة مهمة جداً، لكن يجب أن تكتسي طابعاً تنفيذياً عبر مجلس الأمن الدولي.

وأضاف، في حوار خاص مع “القدس العربي”: “هذه أول مرة يكون فيها الكيان الصهيوني محل تتبع من أجل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وقانون الحرب والقانون الدولي وحرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ومحكمة العدل الدولية في قراراتها التحفظية الأخيرة أشارت إلى وجود خطر حرب الإبادة الجماعية، لكن ربما كان عليها أن تصل في التحليل إلى أن الأمر يتعلق فعلاً بوقوع إبادة جماعية، ولكنها وقفت عند التحذير من وقوع حرب إبادة جماعية”.

واستدرك بالقول: “لكن في النهاية هو عنصر إيجابي، ولا بد من دفع هذه المحكمة للمواصلة في تسمية الأمور بمسمياتها، لا سيما عبر المرافعات، وهذه المرافعات مهمة، ولكن أعتقد أن المهم أكثر من ترافع الدول أمام محكمة العدل الدولية هو دفع مجلس الأمن لإضفاء صبغة تنفيذية حقيقية على قرار المحكمة. صحيح أن قرارات المحكمة ملزمة وخاصة أن الاتحاد الأوروبي أعلن أن قراراتها يجب أن تنفذ، ولكن مجلس الأمن هو من يتحمل المسؤولية مباشرة أمام تنفيذ أحكامها، ولذلك لا بد من إحراج الدول التي تدعم العدوان الصهيوني على قطاع غزة، ووضعها أمام مسؤولياتها في مجلس الأمن باعتبارها المتحكم الأساسي في القرارات الصادرة عن هذا المجلس. والأهم هو دفع مجلس الأمن إلى إضفاء الصبغة التنفيذية والوجوبية على هذه القرارات، وإلزام الكيان باتباعها، كما ذكرت سابقاً”.

وكانت محكمة العدل الدولية أمرت إسرائيل بالامتناع عن أي أعمال قد تندرج ضمن اتفاقية الإبادة الجماعية، وكذلك ضمان عدم ارتكاب قواتها أي أعمال إبادة جماعية في غزة.

وجاء ذلك بناء على دعوة تقدمت بها جنوب إفريقيا ضد دولة الاحتلال بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.

وكشف بوزاخر أنه تقدم بشكوى قضائية ضد السلطات التونسية أمام لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، بعد رفض وزارة العدل الاستجابة لقرار قضائي للمحكمة الإدارية يقضي بإعادته مع حوالي خمسين قاضياً (من أصل 57 تم إعفاؤهم) للعمل، وإبطال قرار إعفائهم من قبل الرئيس قيس سعيد.

وأضاف: “هذه الدعوة تندرج في إطار حق التقاضي المكفول بموجب الدستور التونسي والقانون الدولي، وحق الانتصاف أمام لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة التي تعنى بتنفيذ أحكام العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية”.

وأشار بوزاخر إلى أن تونس “صادقت على البروتوكول الاختياري الذي تعترف بمقتضاه باختصاص هذه اللجنة للبت في النزاعات الفردية، وفي هذا الإطار توجهت إلى هذه اللجنة لمحاولة الانتصاف القانوني والفعّال، باعتبار أننا استنفدنا طرق التقاضي الداخلية بعدما لجأنا بمجرد إعفائنا منتصف عام 2022 إلى المحكمة الإدارية وتمكّنا من استصدار أحكام بإيقاف تنفيذ قرارات الإعفاء”.

وأضاف: “لكن السلطة التنفيذية رفضت الاستجابة لها رغم أنها غير قابلة للطعن بأي وجه، كما قامت بإجراءات جزائية ضدنا من أجل جرائم نعتبرها واهية، وهي جرائم خطيرة تتعلق بعقوبات جسيمة، ولم تترك لنا بذلك إلا اللجوء إلى هذه الطريقة بالتقاضي المعترف بها دولياً”.

كما أشار بوزاخر إلى أن “إعفاء القضاة جعلهم يعيشون وضعيات هشة، فأسرهم مهددة بشتى أنواع المخاطر الاجتماعية، وهذا ما دفعنا للدفاع عن حقوقنا، لأننا نعتبر أن حقنا في العمل والانتصاف المشروع والفعال، وحرية التعبير والرأي والاجتماع وغيرها من الحقوق المدنية تم انتهاكها، وعلى الدولة التونسية احترامها، وهذا مغزى التوجه للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة”.

وحول وضعية القضاء بعد حل المجلس الأعلى للقضاء من قبل الرئيس قيس سعيد، قال: “القضاء في نظر السلطة السياسية القائمة هو مجرد وظيفة، وبذلك تنتفي صفة الاستقلالية عنه، باعتبار أن الوظيفة تحمل في طياتها عناصر التبعية والالتزام بالسلطة الرئاسية”.

وأوضح: “إذا كان القاضي موظفاً فهو ملزم بتنفيذ تعليمات رئيسه في العمل، ولذلك نعتبر أن وضعية القضاء بصفة عامة في تونس بعيدة كل البعد عن المعايير الدولية لاستقلال القضاء، وعن المتعارف عليه دولياً في استقلال السلطة القضائية”.

يذكر أن الرئيس سعيّد وجّه انتقادات لاذعة للمجلس الأعلى للقضاء، الذي قال إنه “يتهاون في التعامل مع عدد من الملفات، وصار مجلساً تُباع فيه المناصب، ويتمّ وضع الحركة القضائية بناء على الولاءات”، قبل أن يقرر حلّه لاحقاً، واستبداله بمجلس أعلى مؤقت للقضاء.

وكان بوزاخر اعتبر، في حوار سابق مع “القدس العربي”، أن الرئيس قيس سعيد “لا يملك صلاحيات لحل المجلس”، مؤكداً أنه سيستعمل جميع الوسائل القانونية للحفاظ على استقلالية القضاء.