الرئيس السريلانكي يتطلع لحصد الغالبية في الانتخابات التشريعية المبكرة

كولومبو: بدأ الناخبون في سريلانكا الخميس، الإدلاء بأصواتهم في انتخابات تشريعية مبكرة، حيث يُتوقع أن يحصد حزب الرئيس اليساري الجديد أنورا كومارا ديساناياكي غالبية كبيرة.

ويأمل الرئيس البالغ 55 عاما في الحصول على ثلثي مقاعد المجلس التشريعي البالغ عددها 225، للمضي في الإصلاحات الاقتصادية بعد الانهيار الذي شهدته البلاد عام 2022.

وتسلم ديساناياكي مقاليد السلطة بعد فوز كاسح في انتخابات رئاسية في سبتمبر/ أيلول الماضي، متعهدا بمكافحة الفساد واستعادة أصول البلاد المسروقة.

وستغلق مراكز الاقتراع عند الساعة 4 مساء (10,30 ت غ)، حيث سيختار 17,1 مليون ناخب نوابهم من بين 8,800 مرشح، بعد حملات انتخابية استمرت سبعة أسابيع، واعتُبرت بحسب مراقبين من الأكثر سلمية في البلاد.

ومن المرجح أن تصدر النتائج الأولية يوم الجمعة.

وقال مسؤولو الانتخابات إنه تم نشر أكثر من 80 ألف رجل شرطة مدعومين بطائرات مسيرة للمراقبة في أكثر من 13 ألف مركز اقتراع في البلاد.

ويعد حزب جبهة التحرير الشعبية “جاي في بي” بزعامة ديساناياكي المكوّن الرئيس لائتلاف “السلطة الشعبية الوطنية” الذي يسعى لتشكيل الحكومة المقبلة.

وحصل الائتلاف على ثلاثة مقاعد فقط في البرلمان السابق.

وشغل ديساناياكي مقعدا في البرلمان لمدة 25 عاما تقريبا، وتولى وزارة الزراعة لفترة وجيزة، لكنه نأى بنفسه عن السياسيين التقليديين المتهمين بقيادة البلاد إلى أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها قبل عامين.

وكان حزبه الماركسي جبهة التحرير الشعبية قد قاد انتفاضتين في عامي 1971 و1987، ما أدى إلى مقتل نحو 80 ألف شخص، لكن ديساناياكي وصل إلى السلطة بشكل سلمي في انتخابات جرت في 21 سبتمبر/ أيلول الماضي.

(أ ف ب)