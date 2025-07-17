الرئيس السوري أحمد الشرع: قادرون على تجاوز محاولات الكيان الإسرائيلي لتمزيق وحدتنا

دمشق: أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن بلاده قادرة على التصدي لمحاولات الكيان الإسرائيلي الرامية إلى تفكيك النسيج الوطني السوري، مشددًا على أن وحدة سوريا ومصالح شعبها كانت وستبقى الأولوية في وجه أي مؤامرات خارجية.

الرئيس السوري: أهلنا من الدروز جزء أساسي من نسيج الوطن وحمايتهم أولوية لدينا، وكنا بين خيار الحرب مع إسرائيل أو فسح المجال لشيوخ الدروز للاتفاق فاخترنا حماية الوطن#الجزيرة_سوريا #الأخبار pic.twitter.com/zUu4Lsiaih — قناة الجزيرة (@AJArabic) July 17, 2025

وفي كلمة له تناول فيها الأحداث الأخيرة في محافظة السويداء، أوضح الشرع أن الحكومة السورية اختارت “حماية الوطن” على خيار الحرب، قائلًا: “كنا بين خيار الحرب مع إسرائيل أو فسح المجال لشيوخ الدروز للاتفاق، فاخترنا تغليب مصلحة الشعب وتفادي الفوضى”.

وأضاف: “نحن أبناء هذه الأرض، وبتاريخنا الطويل رفضنا كل محاولات التقسيم، وسنظل الأقدر على تجاوز مشاريع التمزيق”.

وتابع: “الكيان الإسرائيلي سعى منذ سقوط النظام البائد لتحويل أرضنا إلى ساحة نزاع وتقويض أمننا، خاصة في السويداء، لولا تدخلات من أطراف عربية وأجنبية حالت دون تفاقم الوضع”.

وأكد الشرع أن الدولة السورية تدخلت بكل مؤسساتها لوقف الاقتتال الداخلي في السويداء، ونجحت في استعادة الأمن من خلال تكليف بعض الفصائل المحلية ومشايخ العقل بالمساعدة في ضبط الأوضاع.

وختم الرئيس السوري بالقول: “سوريا ليست ساحة لتجارب الآخرين ولا أرضًا لأطماعهم. أهلنا من الدروز مكوّن أساسي في الوطن، وحمايتهم أولوية لنا، وبناء سوريا الجديدة يتطلب التكاتف والالتفاف حول مصلحة البلاد العليا”.

(وكالات)