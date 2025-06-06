الرئيس السوري الانتقالي يزور درعا للمرة الأولى منذ إطاحة الأسد- (فيديو)

دمشق: زار الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع الجمعة مدينة درعا الجنوبية، مهد الانتفاضة في البلاد، وذلك للمرة الأولى منذ إطاحة الرئيس بشار الأسد قبل نحو ستة أشهر.

ونشرت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا لقطات تظهر حشودا تحيي الشرع الذي شوهد وهو يحيي الناس ويصافحهم خلال الزيارة التي جاءت في عطلة عيد الأضحى.

وزار الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب الجامع العمري في درعا، وفق بيان الرئاسة التي نشرت صورا للزيارة تُظهر الرئيس الانتقالي وسط الحشود.

وأفادت سانا بأنه التقى مسؤولين محليين مدنيين وعسكريين، إضافة إلى وفد من الأقلية المسيحية.

وقال محافظ درعا أنور الزعبي في بيان “تُثمن محافظة درعا، الزيارة الكريمة التي قام بها السيد الرئيس أحمد الشرع إلى محافظة درعا، مهد الثورة السورية، والتي شكّلت محطة هامة في مسار التعافي الوطني، ورسالة واضحة بأن درعا كانت وستبقى في قلب الوطن وموضع اهتمام القيادة”.

في العام 2011 اعتقل فتية في درعا بسبب رسم غرافيتي ضد الأسد، ما أثار احتجاجات في مختلف أنحاء البلاد.

بعد اندلاع الحرب إثر قمع وحشي للاحتجاجات، سيطرت فصائل مسلّحة معارضة على درعا حتى العام 2018 حين استعادت قوات الأسد المدينة باتفاق أبرم بوساطة روسية أتاح للمقاتلين الاحتفاظ بأسلحتهم الخفيفة.

في السادس من كانون الأول/ديسمبر حين كانت هيئة تحرير الشام بقيادة الشرع تشن هجوما خاطفا على دمشق من شمال غرب البلاد، تم تشكيل تحالف من الجماعات المسلحة في محافظة درعا للمؤازرة في إطاحة الأسد. وسقط الأسد بعد يومين من ذلك.

وشهدت المحافظة اضطرابات في السنوات الأخيرة.

(أ ف ب)