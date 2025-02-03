الرئيس السوري يدخل إلى الكعبة بعد أدائه العمرة

الرياض: أظهر فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي لحظة دخول الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع إلى الكعبة بعد أدائه العمرة.
وغادر الشرع العاصمة السعودية الرياض، التي تعد أول وجهة خارجية له منذ تنصيبه رئيسا لسوريا، ووصل هو ووزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، إلى جدة، حيث توجها بعدها إلى مكة لأداء العمرة.
الرئيس أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني أثناء أداء مناسك العمرة. pic.twitter.com/ua7YEPMfQy
الرئيس السوري #أحمد_الشرع يؤدي مناسك العمرة#أحمد_الشرع_في_المملكة | #الإخبارية pic.twitter.com/HvIosv4FIK
لحظة دخول الرئيس السوري #أحمد_الشرع إلى داخل #الكعبة المشرفة في مكة المكرمة .. pic.twitter.com/ub5wr4laSG
هه، وكأن من دخل الكعبة صار آمنا 🤔😔
لكم فرحت عندما سمعت خبر أداؤه العمرة وقد ظننت أنه لن يفعل. بارك الله له وبارك فيه وتقبل منا ومنه ومن سائر المسلمين المخلصين.
دخول الكعبة المشرفة لا يعني دخول الجنة وتلك منة يمنها الله على من يشاء من عباده بغير حساب ولا سابق عذاب 😎🕋🤲
تقبل الله
يعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير
لا أظن تقبل العمرة أو الحج تحت حكم ال سعود
اللهم لك الحمدوالشكر على نعمة النصر وتحرير الشام الشريف من العصابة الطائفية المجرمة وكنسها الى مزابل التاريخ… الحمدلله على نصر الله
انشالله مقبولة