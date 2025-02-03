منوعات | أبيض و أسود

الرئيس السوري يدخل إلى الكعبة بعد أدائه العمرة

3 - فبراير - 2025

8

الرياض: أظهر فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي لحظة دخول الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع إلى الكعبة بعد أدائه العمرة.

وغادر الشرع العاصمة السعودية الرياض، التي تعد أول وجهة خارجية له منذ تنصيبه رئيسا لسوريا، ووصل هو ووزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، إلى جدة، حيث توجها بعدها إلى مكة لأداء العمرة.

 

اترك تعليقاً

  1. يقول فصل الخطاب:
    فبراير 3, 2025 الساعة 4:42 م

    هه، وكأن من دخل الكعبة صار آمنا 🤔😔

    رد
  2. يقول علي بن إيفرينوس:
    فبراير 3, 2025 الساعة 4:52 م

    لكم فرحت عندما سمعت خبر أداؤه العمرة وقد ظننت أنه لن يفعل. بارك الله له وبارك فيه وتقبل منا ومنه ومن سائر المسلمين المخلصين.

    رد
  3. يقول فصل الخطاب:
    فبراير 3, 2025 الساعة 5:11 م

    دخول الكعبة المشرفة لا يعني دخول الجنة وتلك منة يمنها الله على من يشاء من عباده بغير حساب ولا سابق عذاب 😎🕋🤲

    رد
  4. يقول الكروي داود النرويج:
    فبراير 3, 2025 الساعة 9:11 م

    تقبل الله

    رد
  5. يقول عبدالعزيز:
    فبراير 3, 2025 الساعة 9:40 م

    يعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير

    رد
  6. يقول مراقب:
    فبراير 3, 2025 الساعة 11:46 م

    لا أظن تقبل العمرة أو الحج تحت حكم ال سعود

    رد
  7. يقول فراس-سوري في ميونخ:
    فبراير 4, 2025 الساعة 1:25 ص

    اللهم لك الحمدوالشكر على نعمة النصر وتحرير الشام الشريف من العصابة الطائفية المجرمة وكنسها الى مزابل التاريخ… الحمدلله على نصر الله

    رد
  8. يقول مجيد:
    فبراير 4, 2025 الساعة 8:52 ص

    انشالله مقبولة

    رد

