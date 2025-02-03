الرئيس السوري يدخل إلى الكعبة بعد أدائه العمرة

الرياض: أظهر فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي لحظة دخول الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع إلى الكعبة بعد أدائه العمرة.

وغادر الشرع العاصمة السعودية الرياض، التي تعد أول وجهة خارجية له منذ تنصيبه رئيسا لسوريا، ووصل هو ووزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، إلى جدة، حيث توجها بعدها إلى مكة لأداء العمرة.

الرئيس أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني أثناء أداء مناسك العمرة. pic.twitter.com/ua7YEPMfQy — مُضَر | Modar (@ivarmm) February 3, 2025