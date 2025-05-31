الرئيس السوري يزور الكويت في سابع محطاته العربية

دمشق: أفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية بأن الرئيس السوري أحمد الشرع سيزور البلاد، الأحد، بهدف إجراء مباحثات رسمية مع الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وأوردت الوكالة على موقعها الرسمي، السبت، أن “رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة أحمد الشرع يصل إلى البلاد، يوم غد الأحد، برفقة الوفد الرسمي في زيارة رسمية للبلاد”.

وأشارت إلى أن الشرع يجري خلال زيارته “مباحثات رسمية مع أخيه حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الصباح”.

من جانبها، أكدت وكالة “سانا” السورية الرسمية أن “الرئيس الشرع يزور غداً الأحد دولة الكويت الشقيقة، تلبيةً لدعوة كريمة من أميرها الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح”.

ونقلت “سانا” عن مصدر برئاسة الجمهورية (لم تسمّه) قوله إن الزيارة ” تأتي في إطار تعزيز العلاقات الأخويّة والتنسيق الثنائي بين سوريا والكويت”.

ولفت المصدر إلى أنه سيتم “بحث سبل التعاون المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ويعزز العمل العربي المشترك”.

والكويت هي الوجهة العربية السابعة للشرع، والتاسعة دوليا منذ توليه مهام منصبه.

ومنذ توليه منصبه في يناير/ كانون الثاني الماضي، زار الشرع، كلا من: السعودية وتركيا ومصر والأردن وقطر والإمارات وفرنسا والبحرين.

(الأناضول)