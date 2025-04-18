الرئيس السوري يستقبل نظيره الفلسطيني في دمشق

دمشق: استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع، الجمعة، نظيره الفلسطيني محمود عباس في قصر الشعب بدمشق.

وقالت وكالة الأبناء السورية الرسمية “سانا” إن الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني استقبلا الرئيس الفلسطيني والوفد المرافق له، دون مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق الجمعة، ذكر تلفزيون فلسطين الرسمي أن عباس وصل دمشق في زيارة يلتقي خلالها الشرع “لبحث العلاقات الثنائية وتطورات القضية الفلسطينية”.

وأمس الخميس، قال سفير فلسطين لدى دمشق سمير الرفاعي، في تصريح، إن عباس سيصل سوريا الجمعة في زيارة رسمية يلتقي خلالها الشرع.

ولم يدلِ الرفاعي بمزيد من التفاصيل بشأن الزيارة.

واجتمع عباس للمرة الأولى مع الشرع على هامش أعمال القمة العربية الطارئة بالقاهرة في مارس/ آذار الماضي.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، زار وفد فلسطيني برئاسة رئيس الوزراء محمد مصطفى سوريا والتقى الشرع.

(الأناضول)