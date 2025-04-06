الرئيس السوري يعيّن شقيقه أميناً عاماً لرئاسة الجمهورية

لندن- “القدس العربي”: نقلت صحيفة محلية سورية عما وصفته بـ “مصادر مطلعة” في دمشق أن الرئيس السوري أحمد الشرع قام بتعيين شقيقه ماهر الشرع بمنصب الأمين العام لرئاسة الجمهورية.

ووفق مصادر الصحيفة، فإن الشرع، الذي شغل منصب وزير الصحة في حكومة تسيير الأعمال السابقة، سيتولى بموجب قرار التعيين مهام عدة، من أهمها أن يكون صلة الوصل بين رئيس الجمهورية والجهات الحكومية الأخرى.

كما يتولى الشرع مهام مدير مكتب رئيس الجمهورية، وسيكون المسؤول المباشر عن جميع مراسم الاستقبال والتشريفات والمواعيد.

وبينت المصادر، بحسب الصحيفة المحلية السورية، أن الشرع سيكون مسؤول الحماية والمرافقة لرئيس الجمهورية، ورئيس الفريق اللوجستي المسؤول عن جميع مرافق وخدمات ومتطلبات واحتياجات القصر الرئاسي.