الرئيس السوري يعيّن شقيقه أميناً عاماً لرئاسة الجمهورية

لندن- “القدس العربي”: نقلت صحيفة محلية سورية عما وصفته بـ “مصادر مطلعة” في دمشق أن الرئيس السوري أحمد الشرع قام بتعيين شقيقه ماهر الشرع بمنصب الأمين العام لرئاسة الجمهورية.
ووفق مصادر الصحيفة، فإن الشرع، الذي شغل منصب وزير الصحة في حكومة تسيير الأعمال السابقة، سيتولى بموجب قرار التعيين مهام عدة، من أهمها أن يكون صلة الوصل بين رئيس الجمهورية والجهات الحكومية الأخرى.
كما يتولى الشرع مهام مدير مكتب رئيس الجمهورية، وسيكون المسؤول المباشر عن جميع مراسم الاستقبال والتشريفات والمواعيد.
وبينت المصادر، بحسب الصحيفة المحلية السورية، أن الشرع سيكون مسؤول الحماية والمرافقة لرئيس الجمهورية، ورئيس الفريق اللوجستي المسؤول عن جميع مرافق وخدمات ومتطلبات واحتياجات القصر الرئاسي.
نعم نعم نعم. لم تلد الامهات شبها له. هو فريد من نوعه. وقد تم البحث بشكل معمق في كل السجلات ولم يتم العثور على من هو اكثر كفاءة منه. الا يذكرنا ذلك بحقبة ما؟؟ ولربما نفس الاسم الاول؟؟ يبدو ان الاسم له سر: ماهر. يبدو ان من يحمل هذا الاسم وهو شقيق للرئيس سيكون له من اسمه نصيب.
عدنا كما كنا للأسف
بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد
فجأه ودون أي سابق إنذار صارا:
أحمد الشرع وشقيقه ماهر الشرع –
ولله في خلقه شؤون
,ههههههههه من ماهر الاسد شقيق بشار الاسد . الى ماهر الشرع شقيق احمد الشرع. الشعب السوري مكتوب عليكم المواهر الى يوم القيامة .هههههههه
من ما مرت به العراق، وكان المأمول ان تتجنبه سوريا، هو الخلط بين الدولة السورية والنظام الحاكم. فهذا الخلط أدى في العراق الى تدمير البنية التعليمية الرصينة والبيرقراطية الكفؤة بحجة تدمير النظام. والشيء بالشيء يذكر، فهناك انجازات معتبرة للدولة السورية من كل وصناعة وتعليم وزراعة واكتفاء ذاتي (الا ان اصابها وباء الحرب الأهلية). فمثلا، اخو الرئيس الحالي هو طبيب درس بجامعات سوريا دون ان يدفع ليرة واحدة وابتعثته الدولة السورية للتخصص على كلفة الدولة. وهذا مثله الكثير
العرب منذ حكم معاوية بن أبي سفيان إلى يومنا هذا مرضى بالتوريث و إعطاء المناصب المهمة لأهلهم وأقربائهم واظن ان هذا الامر سيبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها !!!؟؟؟
سبحان الله هذه الخاصية متجذرة في العرب سواء أكانوا علمانيين أو متدينون أو متشددين بالأمس لسانهم طويل على بشار لأنه يعين في الجيش كبار القادة علويون…
واليوم يتكرر المشهد نفسه مع طبقة حاكمة جديدة…
فعلا مات عمر ومات العدل معه…
عادي ٦٠ و ٢٠ مليون قاعدين على الدكة احتياط.
ما عنا مشكلة
ماهر الشرع وماهر الأسد أشقاء الرؤساء في الحمهورية العربية السورية.لم يتغير شيء في الحكم