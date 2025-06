الرئيس الصربي يقول إنه لن يهرب مثل بشار الأسد.. على الرغم من تزايد الاحتجاجات- (فيديوهات)

بلغراد: اتهم الرئيس ألكسندر فوتشيتش، اليوم الخميس، أجهزة استخبارات أجنبية بمحاولة عزله، في أعقاب الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، قائلاً إنه لن يهرب من البلاد مثل الرئيس السوري بشار الأسد.

ونشر فوتشيتش مقطع فيديو على موقع إنستغرام يقول فيه: “سوف أقاتل من أجل صربيا، وأخدم فقط شعبي الصربي وجميع مواطني صربيا، لن أخدم الأجانب أبداً، الذين يسعون لهزيمة صربيا وإهانتها وتدميرها”.

وكان خصوم فوتشيتش قد شبّهوه بالأسد والزعماء الديكتاتوريين الآخرين، حيث توقّعوا أنه ربما يحاول الفرار من البلاد في حال خسر قبضته الحديدية على السلطة، في ظل الاحتجاجات الناجمة عن انهيار سقف محطة سكة حديد في مدينة نوفي ساد بشمال البلاد، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ويتهم المتظاهرون في نوفي ساد وبلغراد ومدن صربية أخرى الفساد المنتشر في البلاد بأنه السبب في الحادث، حيث إنه كان وراء أعمال التجديد السيئة في مبنى المحطة في نوفي ساد، ضمن اتفاق أوسع نطاقاً مع شركات صينية مشاركة في عدد من مشاريع البنية التحتية في صربيا.

#Belgrade today?

Absolute chaos!

During #Vučić‘s press conference, thousands of protestors (many of which were students) showed up in front of the presidential office, chanting, whistling and drawing a ton of attention.

The noise was loud enough to be heard from the press… pic.twitter.com/aqX8zhTgn6

— Prosecco and Politics (@proseccopress) December 11, 2024