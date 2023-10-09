الرئيس الصيني شي يتراجع عن موقفه المحايد بعد انتقادات من سيناتور أمريكي داعم لإسرائيل

واشنطن- “القدس العربي”: في خطوة غير عادية، عزز الرئيس الصيني شي جين بينغ بيان الصين الذي يدين الهجمات على المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة المحاصر بعد تعرضه لضغوط من زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر يوم الإثنين.

وأدانت الصين، في بيان محدث عبر المتحدث باسم وزارة الخارجية، “جميع أعمال العنف والهجمات على المدنيين”، وقالت إن “المهمة الأكثر إلحاحا الآن هي التوصل إلى وقف إطلاق النار واستعادة السلام”.

وجاء البيان التالي “غير المحايد” بعد أن أعرب شومر عن خيبة أمله إزاء بيان سابق صادر عن وزارة الخارجية الصينية دعا فقط إلى ضبط النفس.

وقال شومر، وهو سيناتور ديمقراطي يهودي معروف بدعمه لإسرائيل:” لقد أثرت مع الرئيس شي الفظائع التي تم ارتكابها ضد إسرائيل وضرورة وقوف المجتمع الدولي معًا ضد الإرهاب ومع الشعب الإسرائيلي، وطلبت بوضوح من الرئيس شي أن يعزز وزير الخارجية الصيني بيانهم”.

وأضاف شومر في بيان يوم الإثنين” لقد فعلوا ذلك”.

وقالت وزارة الخارجية الصينية يوم الأحد: “ندعو الأطراف المعنية إلى التزام الهدوء وضبط النفس وإنهاء الأعمال العدائية على الفور لحماية المدنيين وتجنب المزيد من تدهور الوضع”.

وقال شومر إن هذا البيان لم يذهب إلى حد كاف. وقال للرئيس شي يوم الاثنين إنه يشعر “بخيبة أمل كبيرة” لأن الحكومة الصينية لم تدين الهجمات التي شنها نشطاء حماس على 22 بلدة إسرائيلية بعبارات أقوى.

وانتقد شومر البيان الأولي لوزارة الخارجية الصينية ووصفه بأنه “لا يظهر أي تعاطف أو دعم لإسرائيل خلال هذه الأوقات العصيبة”.

والتقى شومر مع شي لمدة 80 دقيقة في بكين يوم الإثنين ضمن وفد مكون من ستة أعضاء في مجلس الشيوخ.

كما أبلغ الزعيم الديمقراطي وزير الخارجية الصيني وانغ يي بأنه غير راض عن البيان الأولي للصين ردا على الهجمات “المزعومة” على المدنيين الإسرائيليين.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في وقت لاحق إن الصين “تشعر بحزن عميق إزاء الخسائر في صفوف المدنيين الناجمة عن الصراع بين فلسطين وإسرائيل”.