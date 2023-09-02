اقتصاد | أخبار

الرئيس الصيني يؤكد مشاركة انجازات عملية تحديث بلاده

منذ ساعة واحدة

الرئيس الصيني يتحدث عبر الفيديو إلى القمة العالمية للتجارة في الخدمات

حجم الخط
0

بكين: قال الرئيس الصيني شي جين بينغ السبت إن الصين ستشارك إنجازات عملية التحديث الصينية مع القيام بجهود مشتركة مع بقية العالم لوضع الاقتصاد العالمي على مسار التعافي المستدام.

وأدلى الرئيس الصيني بهذه التصريحات أثناء إلقاء كلمة عبر الفيديو إلى القمة العالمية للتجارة في الخدمات لعام 2023 في معرض الصين الدولي للتجارة في الخدمات، وفقا لوكالة أنباء “شينخوا”.

وقال شي إن الصين ستعمل على توسيع الطلب المحلي وتسريع بناء سوق محلية قوية واتخاذ المبادرة لزيادة واردات الخدمات عالية الجودة وتشجيع صادرات إضافية من الخدمات كثيفة المعرفة.

وأضاف الرئيس الصيني أن بلاده ستضخ حافزا جديدا في التنمية العالمية من خلال الفرص التي توفرها السوق الواسعة في الصين وستقوم بتزويد العالم بخدمات صينية أكثر وأفضل من خلال التنمية عالية الجودة لزيادة إحساس الناس حول العالم بالمكاسب.

(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

بنك قطر الوطني يتوقع نمو الاقتصاد العالمي 2.6% العام الجاري
12 - أغسطس - 2023
يلين: فك الارتباط الصيني الأمريكي “عملياً مستحيل”
7 - يوليو - 2023
النفط يرتفع 2% مع تقييم السوق تأثير خفض الإنتاج على الاقتصاد
4 - يوليو - 2023
استقرار أسعار النفط رغم خفض السعودية الإضافي للإنتاج
6 - يونيو - 2023

إشترك في قائمتنا البريدية