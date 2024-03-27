الرئيس الصيني يجتمع بمسؤولين تنفيذيين أمريكيين في بكين

بكين: ذكرت وسائل إعلام رسمية أن الرئيس الصيني شي جين بينغ التقى بمسؤولين تنفيذيين وأكاديميين أمريكيين في قاعة الشعب الكبرى في بكين اليوم الأربعاء وذلك في متابعة لمأدبة عشاء اقيمت في نوفمبر تشرين الثاني مع مسؤولين تنفيذيين أمريكيين في سان فرانسيسكو.

وجاء في التقرير أن الاجتماع بدأ في تمام الساعة 11 صباحا (0300 بتوقيت جرينتش) بعد التقاط صورة جماعية. وأظهر مقطع فيديو مصاحب أن الحضور سيجلسون في شكل مربع.

كما أظهر مقطع الفيديو مجموعة كبيرة ومتنوعة من الزهور بألوان الأحمر والبرتقالي والأخضر بين الطاولات الأربع، في غرفة مخصصة للوظائف المهمة في قاعة الشعب الكبرى.

وأفادت رويترز أمس الثلاثاء بأن إيفان جرينبرج الرئيس التنفيذي لشركة التأمين الأمريكية تشب، وستيفن أورلينز رئيس اللجنة الوطنية للعلاقات الأمريكية الصينية، وكريج ألين رئيس مجلس الأعمال الأمريكي الصيني، كانوا من بين الذين حضروا الاجتماع.

جاء اجتماع شي بعد عدم استقبال رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ للمسؤولين التنفيذيين الزائرين الذين جاءوا لحضور منتدى التنمية الصيني في بكين يومي 24 و25 مارس آذار، الأمر الذي أثار مخاوف بشأن الشفافية في الدولة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد بالعالم.

(رويترز)