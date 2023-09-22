الرئيس الصيني يستقبل بشار الأسد ويعلن عن “شراكة استراتيجية” مع النظام السوري

هانغجو: استقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ، رئيسَ النظام السوري بشار الأسد، اليوم الجمعة في مدينة هانغجو، بحسب ما أفادت وكالة “الصين الجديدة” للأنباء (شينخوا).

وذكر تلفزيون الصين المركزي الرسمي، أن الصين وسوريا ستقيمان شراكة استراتيجية.

وقال الرئيس الصيني خلال اجتماع مع الأسد، إن تحسين العلاقات سيكون خطوة مهمة في تاريخ البلدين.

وبدأ الأسد الذي يبحث عن أموال لإعادة إعمار بلاده، الخميس، أول زيارة رسمية للصين منذ حوالي 20 عاماً، على أمل الارتقاء في العلاقات الثنائية إلى “مستوى جديد”، وفقاً لبكين.

(وكالات)