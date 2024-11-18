سياسة | دولي

الرئيس الصيني يصل إلى البرازيل لحضور قمة مجموعة العشرين وإجراء محادثات مع لولا

منذ 51 دقيقة

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بكين: وصل الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى ريو دي جانيرو لحضور قمة مجموعة العشرين. وذكرت وسائل الإعلام الرسمية الصينية اليوم الإثنين أن من المقرر أن يجري شي محادثات شاملة مع الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

وقال شي في بيان نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إنه يتطلع إلى تبادل وجهات النظر مع الرئيس البرازيلي بشأن تعزيز العلاقات بين البلدين بشكل أكبر.

وأضاف البيان أن الزعيمين سيتحدثان عن تعزيز استراتيجيات التنمية بين الصين والبرازيل، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الدولية والإقليمية.

وتحتفل البرازيل والصين هذا العام بمرور 50 عاما على العلاقات الدبلوماسية بينهما. والبلدان عضوان في مجموعة بريكس للاقتصادات الناشئة الرئيسة.

وتُعدّ الصين أكبر سوق تصدير للبرازيل، حيث ارتفعت تجارة الصين مع البرازيل بنسبة 9.9 في المئة خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفقا لما ذكرته شينخوا.

(رويترز)

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