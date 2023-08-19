الرئيس الصيني يعتزم زيارة جنوب أفريقيا وحضور القمة الـ15 لبريكس

بكين: يعتزم الرئيس الصيني شي جينبينغ حضور القمة الـ15 لمجموعة بريكس، التي ستُعقد في مدينة جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا خلال الفترة من 22 وحتى 24 آب أغسطس الجاري.

وأعلنت هوا تشون ينغ، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية يوم الجمعة أن شي جينبينغ سيقوم بزيارة دولة لجنوب أفريقيا خلال الفترة ما بين 21 إلى 24 آب/أغسطس الجاري، تلبية لدعوة من سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن هوا قولها إن الرئيس شي جينبينغ، سيترأس بشكل مشترك خلال زيارته إلى جنوب أفريقيا مع الرئيس رامافوزا الحوار الصيني-الأفريقي على مستوى القادة.

وأوضحت أن زيارة الرئيس الصيني لجنوب أفريقيا والاجتماعات التي ستعقد هناك سوف تنشط آلية بريكس وتبدأ مرحلة جديدة من التعاون بين الصين وأفريقيا وبين الجنوب والجنوب.

وكان الرئيس شي جينبينغ قد شارك في آذار/مارس 2013، خلال أول زيارة خارجية له كرئيس للصين في قمة بريكس الخامسة التي عقدت أيضا في جنوب أفريقيا، حيث وضع المبادئ التوجيهية للسياسة الصينية إزاء أفريقيا وأوضح رؤيته لتعزيز آلية بريكس.

وكان سفير جنوب أفريقيا لدى مجموعة “بريكس”، أنيل سوكلال، قد قال في وقت سابق إن لمجموعة ستناقش تعميق استخدام العملات المحلية في التجارة بين الدول الأعضاء في القمة المرتقبة. وأضاف سوكلال، أن المحادثات ستركز على قضايا من بينها إنشاء نظام مدفوعات مشترك، وأنه من المرجح تشكيل لجنة فنية لبدء النظر في إصدار عملة مشتركة محتملة.

وقال سوكلال، في مؤتمر في جوهانسبرج، إنه لا توجد خطط لمناقشة استبدال الدولار كعملة عالمية بحكم الأمر الواقع.

وأضاف سوكلال أن “التداول بالعملات المحلية مطروح على جدول الأعمال.. لا يوجد بند في جدول أعمال بريكس يتعلق بالتخلي عن الدولار. بريكس لا تدعو إلى التخلي عن الدولار. سيظل الدولار عملة عالمية رئيسية، هذه حقيقة واقعة”.

يشار إلى أن مجموعة بريكس – التي تضم خمس من كبريات الدول النامية في العالم وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا – تمثل 41 % من سكان العالم، و24 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و16 % من التجارة العالمية.

(د ب أ)