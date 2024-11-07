الرئيس الصيني يهنّئ ترامب على انتخابه رئيسا للولايات المتحدة

بكين: هنّأ الرئيس الصيني شي جين بينغ الخميس، دونالد ترامب على انتخابه رئيسا للولايات المتحدة، ودعا إلى “تعزيز الحوار والتواصل” بين البلدين، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا”.

وقالت الوكالة إن “شي هنّأ ترامب على انتخابه رئيسا للولايات المتحدة”.

وتسبّب الانتصار الكاسح الذي حقّقه المرشح الجمهوري في السباق إلى البيت الأبيض بحالة من عدم اليقين في الولايات المتحدة وكذلك أيضا في سائر أنحاء العالم.

وفي ما يتعلق بالصين، فمن الممكن أن تؤدّي عودة ترامب إلى البيت الأبيض لتعديل العلاقات الصينية- الأمريكية التي توترت في السنوات الأخيرة بسبب ملفات خلافية عديدة من بينها تايوان والتجارة وحقوق الإنسان والتنافس بين البلدين في مجال التكنولوجيا المتقدمة.

ونقل التلفزيون الصيني الحكومي “سي سي تي في” قول شي لترامب إن “التاريخ أظهر أن الصين والولايات المتحدة تستفيدان من تعاون وتخسران من مواجهة”.

وأضاف أن “علاقة مستقرة وصحية ومستديمة بين الصين والولايات المتحدة تتفق مع المصالح المشتركة للبلدين ومع تطلعات المجتمع الدولي”.

وهذا أول تصريح يدلي به الرئيس الصيني منذ فوز المرشح الجمهوري.

وبحسب محضر المكالمة الهاتفية التي أجراها شي بترامب ونشره الإعلام الرسمي الصيني، فقد قال الرئيس الصيني للرئيس الأمريكي المنتخب إنّه يأمل أن “يتمسّك الجانبان بمبادئ الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح لكليهما”.

كما دعا الرئيس الصيني البلدين إلى “تعزيز الحوار والتواصل بينهما، وإدارة خلافاتهما بشكل مناسب، وتطوير التعاون المتبادل المنفعة، وإيجاد طريقة صحيحة للتعايش بين الصين والولايات المتحدة في هذا العصر الجديد، بما يخدم مصلحة البلدين والعالم”.

وكان ترامب وعد خلال الحملة الانتخابية، على غرار ما فعلت منافسته الديموقراطية كامالا هاريس، بممارسة ضغوط على الصين في مجالات عدة.

وفي المجال التجاري، وعد الملياردير بفرض رسوم جمركية بنسبة 60% على كل واردات الولايات المتحدة من المنتجات الصينية.

وإذا نفّذ ترامب وعيده هذا، فإنّ هذه الرسوم الجمركية الضخمة قد تطال ما قيمته 500 مليار دولار من البضائع الصينية المصدّرة إلى الولايات المتحدة، بحسب شركة “باين بريدج إنفستمنتس”.

