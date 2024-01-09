 الرئيس العراقي يدعو لوضع برنامج عمل محدد لقوات التحالف الدولي في بلاده

بغداد: دعا الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد اليوم الثلاثاء، إلى وضع برنامج عمل محدد لقوات التحالف الدولي في العراق لدعم تدريب القوات الأمنية وتقديم الاستشارات.

وجدد الرئيس العراقي، خلال استقباله سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد ألينا رومانوسكي، الدعوة إلى أن “وضع قوات التحالف الدولي في العراق يجب أن يكون ضمن إطار الدعم للقوات الأمنية في مجالات التدريب وتقديم الاستشارات وأهمية وضع برنامج عمل محدد لها”، حسب بيان للرئاسة العراقية. وقال” أن العراق حريص على بناء علاقات متوازنة مع دول الجوار والعالم وبما يخدم مصالح العراق وشعوب المنطقة ويسهم في تقريب وجهات النظر بين الدول”. وجدد رشيد ” موقف العراق الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة وقف العدوان وعمليات الاستهداف اليومي للسكان المدنيين في غزة والمدن الفلسطينية الأخرى”. وحذر الرئيس العراقي من” أن تداعيات الحرب على قطاع غزة إنعكست سلبا على إستقرار المنطقة بكاملها، موضحا ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي والولايات المتحدة بشكل خاص مسؤوليتهما لوقف العدوان على فلسطين”.

من جانبها، أكدت السفيرة الأمريكية في بغداد على” أهمية توطيد العلاقات والتنسيق في القضايا ذات الإهتمام المشترك ووفق اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة”. وشددت على حرص الولايات المتحدة على أمن واستقرار المنطقة ودعم الجهود الدولية لإنهاء الاضطرابات في فلسطين. وحسب البيان، جرى خلال اللقاء بحث التطورات الأمنية الأخيرة في العراق والمنطقة والتأكيد على ضرورة الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، وتكاتف الجهود الدولية للحد من الأزمات والتوترات واعتماد مبدأ الحوار الجاد والتفاهمات بين الأطراف الإقليمية والدولية.

(د ب أ)