الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند يعتزم خوض انتخابات الجمعية الوطنية 

باريس: يعتزم الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند خوض السباق للفوز بمقعد في الجمعية الوطنية ” البرلمان” في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وقال السياسي الاشتراكي (69 عاماً)، عبر صفحته على منصة التواصل الاجتماعي “إكس”، يوم السبت، في إعلان ترشحه إن ” اليمين المتطرف لم يكن قريباً إلى السلطة إلى هذا الحدّ من قبل. هناك ارتباك سياسي في بلادنا”.

في ضوء هذا الوضع الخطير، قال هولاند إنه قرر خوض الانتخابات ضمن حركة “الجبهة الشعبية الجديدة” من التيار اليساري في مقاطعة كوريز في جنوب غربي فرنسا.

وكان هولاند رئيساً لفرنسا خلال الفترة من 2012 إلى 2017.

Jamais l’extrême droite n’a été aussi proche du pouvoir. La confusion politique règne dans notre pays. Face à une situation aussi grave, j’ai décidé d’être candidat dans la première circonscription de la Corrèze, dans le cadre du #nouveaufrontpopulaire pic.twitter.com/yjlRq5K2AR — François Hollande (@fhollande) June 15, 2024

وأعلن الاشتراكيون وحزب اليسار الفرنسي والخضر والشيوعيون، يوم الجمعة، أنهم سيخوضون الانتخابات البرلمانية معاً كتحالف، دون تسمية مرشح رئيسي في حالة الفوز.

يشار إلى أنه حتى بعد انتهاء فترة ولايته كرئيس لفرنسا ظلَّ هولاند متواجداً في الحياة السياسية الفرنسية. كما يجري خليفته إيمانويل ماكرون مشاورات معه من آن لآخر.

وفي تحرك غير متوقع، استجابة لهزيمة القوى الليبرالية التابعة له في الانتخابات الأوروبية والفوز الساحق للقوميين اليمينيين، يوم الأحد الماضي، حلَّ ماكرون الجمعية الوطنية، وأعلن عن انتخابات مبكرة في 30 حزيران/يونيو و7 تموز/يوليو.

(د ب أ)