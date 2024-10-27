ماكرون في زيارة مصالحة استراتيجية للمغرب مقابل تدهور العلاقات مع الجزائر

لندن- “القدس العربي”:

يقوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ابتداء من هذا الاثنين بزيارة رسمية إلى المغرب تعتبر الأولى منذ سنوات، وتعتبر زيارة المصالحة التي تأخذ أبعادا استراتيجية بحكم قرار باريس حسم موقفها بشأن نزاع الصحراء بالرهان على الحكم الذاتي كحل وحيد وتطوير الشراكة الاقتصادية. ويحدث هذا في وقت تدهورت فيه العلاقات بين فرنسا والجزائر.

وهذه الزيارة الرسمية لم تكن مبرمجة منذ وقت طويل كما وقع مع زيارات سابقة بل جاءت نتيجة المصالحة بين الرباط وباريس ابتداء من بداية الصيف الجاري. ومرت هذه العلاقات بتوتر حقيقي طيلة الثلاث سنوات الأخيرة لا سيما بعدما أعلنت باريس تعرض هواتف مسؤوليها ومنهم الرئيس ماكرون نفسه للتجسس ببرنامج بيغاسوس، وألمحت إلى المغرب، هذا الأخير الذي نفى بشكل قاطع. وظلت قنوات الحوار مجمدة وبلغ التوتر ذروته عندما قامت جرائد مقربة من السلطة في المغرب مثل “لو 360” بنشر مقالات تمس الحياة الشخصية للرئيس الفرنسي. وطيلة الثلاث سنوات من القطيعة، حذت زيارات نادرة لم تتعد الثلاث في مجملها.

وكان تدهور العلاقات بين المغرب وفرنسا يقابله تقدم في العلاقات بين هذا البلد الأوروبي والجزائر لا سيما بعد تشكيل لجنة مشتركة بين البلدين لمعالجة إشكالية الذاكرة التاريخية، أي تاريخ الاستعمار الفرنسي في هذا البلد المغاربي الذي دام قرابة 130 سنة بالحصيلة تفوق المليون شهيد ونهب الثروات. وكان البلدان يخططان لزيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى باريس للتوقيع على الشراكة الاستراتيجية وتأجلت مرات عديدة، مما يعكس نوعية العلاقات الشائكة التي تتدهور نتيجة سوء تفاهم ولو بسيط.

غير أن الوضع الدبلوماسي بين فرنسا والمغرب العربي تغير بشكل مفاجئ، وبقدر ما تدهورت العلاقات بين باريس والجزائر بقدر ما ينتظر تسجيل العلاقات المغربية-الفرنسية قفزة نوعية ستضمن الهدوء والحوار والتعاون على الأقل خلال السنوات المقبلة.

العلاقات بين باريس والرباط لا تعاني من مشاكل كبيرة، المغرب لا ينبش في الذاكرة الاستعمارية وليس لديه مطالب تجاه فرنسا في هذا الشأن، ويقوم بتسهيل الاستثمارات الفرنسية ومنها صفقات مثل القطار السريع الرابط بين أكادير ومراكش جنوب البلاد، ولا يحد من اللغة الفرنسية رغم ارتفاع الاهتمام باللغة الإنكليزية. ويبقى التحدي الكبير هو موقف الإدارة الفرنسية من نزاع الصحراء الغربية وسيادة المغرب على هذه المنطقة.

ومنذ اعتراف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بمغربية الصحراء، ارتفع الضغط على فرنسا لكي تنحو منحاه، إلا أن الاعتراف تزامن مع الأزمة الدبلوماسية، واتخذت فرنسا مواقف لا تصب في صالح المغرب لا في ملف حقوق الإنسان ولا في ملف الصحراء في المؤسسات الأوروبية، وإن كانت قد حافظت على موقف الدعم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وكان المنعطف الكبير هو الرسالة التي بعث بها رئيس فرنسا ماكرون إلى ملك المغرب خلال يوليوز الماضي، يعتبر الحكم الذاتي هو الحل الوحيد لنزاع الصحراء. رسالة تسببت في سحب الجزائر لسفيرها من باريس مباشرة.

وسيوجه الرئيس ماكرون خطابا إلى النواب المغاربة في البرلمان في الرباط الثلاثاء، ويوجد ترقب هل سيؤكد على الحكم الذاتي كحل وحيد هو اعتراف غير مباشر بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، أم سيعترف بمغربية الصحراء مباشرة. ورغم الاختلاف بين الصيغتين، يشكل خطاب ماكرون دعما للموقف المغربي لا سيما بعد عودة فرضية تقسيم الصحراء بينه وبين جبهة البوليساريو في تقرير المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا منذ أسبوعين، وبعد إلغاء محكمة العدل الأوروبية اتفاقيتي الصيد البحري والتبادل الزراعي بداية الشهر الجاري بحجة أنهما يشملان مياه وأراضي الصحراء بينما المغرب “لا سيادة قانونية له عليها”، وفق منطوق الحكم.

ورغم حساسية ملف الصحراء، رهان فرنسا على المغرب وتدهور علاقاتها مع الجزائر لا يرتبطان فقط بالصحراء، بل برؤية باريس لمنطقة المغرب العربي، إذ ترى أن المغرب هو الشريك الوثيق للمستقبل مقابل قلقها من توجهات الجزائر نحو شراكات متعددة.

في هذا الصدد، أدركت فرنسا أنها فشلت في تطوير العلاقات مع الجزائر سواء كان ملف الصحراء أم بدونه. وتدرك أنها لن تكون الشريك الاقتصادي الأول للجزائر في ظل إصرار هذا البلد تحويل إيطاليا وألمانيا إلى أبرز شريكين لها في أوروبا، ثم الانخراط في سياسة موسكو وبكين والابتعاد عن الاتحاد الأوروبي. وتتبنى الدولة الجزائرية وباقي المؤسسات خطابا واضحا للحد من الحضور الاقتصادي الفرنسي في الجزائر، وامتد إلى السعي نحو تغيير الفرنسية باللغة الإنكليزية. ولعل ما يقلق فرنسا كثيرا هو رهان الجزائر على تركيا، في وقت تحولت فيه هذه الأخيرة إلى أكبر منافس لفرنسا في البحر الأبيض المتوسط.

وتأتي زيارة ماكرون التي تبدأ الاثنين لتؤكد قاعدة أصبحت من المسلمات: إذا تحسنت العلاقات بين باريس والرباط تتراجع بين باريس والجزائر، ويحصل العكس.